อึ้งทุกดอก! เปิดวีรกรรมชายปริศนา งัดสารพัดมุกตุ๋น จนท. ลอบเข้าห้องพิจารณาคดี "ทราย สก๊อต" ก่อนชุบมือเปิบหน้าไมค์

ดรามาซ้อนดรามาหน้าศาล! เมื่อคดีมหากาพย์ครอบครัว "ทราย สก๊อต" กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดให้ "คนหิวแสง" โซเชียลแห่แฉวีรกรรมสุดปั่นของชายปริศนา ที่งัดสารพัดมุกตบตาเจ้าหน้าที่เพื่อลักลอบเข้าห้องพิจารณาคดี ก่อนชิงจังหวะสับตีนแตกออกมายืนหล่อให้สัมภาษณ์สื่อหน้าตาเฉย ทั้งที่ทนายตัวจริงยังงงเป็นไก่ตาแตก!
จากกรณีมหากาพย์ครอบครัวที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด สำหรับ 'คดีลูกเนรคุณ' ระหว่าง 'ทราย สก๊อต' (สิรณัฐ สก๊อต) และมารดา หลังจากศาลแพ่งพระโขนงได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ "Porsche Nannapat" ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความเปิดเผยพฤติกรรมของชายปริศนารายหนึ่งที่ปรากฏตัวในวันนัดไกล่เกลี่ย โดยระบุว่า ชายคนดังกล่าวได้เข้ามาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะ โดยอ้างว่าตนเองเป็นหนึ่งใน "ทีมทนายความฝั่งคุณแม่" ของ “ทราย สก๊อต” โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จากที่ฟังในไลฟ์คนที่มาให้สื่อสัมภาษณ์วันนี้แล้วบอกว่าเป็นทีมทนายฝั่งคุณแม่ในคดีของ #ทรายสก๊อต สรุปว่าไม่ใช่แม้แต่คนรู้จัก แต่แค่อยากได้แสง และเข้าไปขอทนายตัวจริงว่าขอเข้าไปฟังในห้องด้วยและขอเป็นตัวแทนออกมาให้สัมภาษณ์ ซึ่งอ้างว่าทนายตัวจริงไฟเขียว หัวจะปวด มันมีอะไรแบบนี้อยู่จริงๆ เหรอ"
ล่าสุดวันนี้ (11 มิ.ย.) เจ้าตัวได้ออกมาระบุข้อความสรุปเบื้องหลังความวุ่นวายหน้าห้องพิจารณาคดี "ทราย สก๊อต" คือวีรกรรมของชายปริศนาที่พยายามลักลอบเข้าห้องพิจารณาคดีซึ่งจำกัดจำนวนคน
โดยงัดสารพัดข้ออ้างมาหลอกเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่อ้างสิทธิตามกฎหมาย อ้างตัวเป็นเสมียนทนาย จนกระทั่งสำเร็จด้วยข้ออ้างว่าจะเข้าไปแจ้งศาลว่ามารดากำลังเดินทางมา ทว่า เมื่อเข้าไปด้านในกลับพบว่าไม่มีผู้ใดทั้งเจ้าหน้าที่หรือทนายโจทก์ที่รู้จักหรือเกี่ยวข้องกับชายคนนี้เลย และในท้ายที่สุดเขาได้อาศัยจังหวะชุลมุนช่วงรอเซ็นเอกสาร ชิงหลบหนีออกมาก่อนใครเพื่อฉวยโอกาสตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียกพื้นที่สื่อไปแบบชุบมือเปิบ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เปิดเบื้องหลังพฤติกรรมสุดปั่นหน้าห้องพิจารณาคดีชั้น 4 คดีทราย มาอ่านกันค่ะ อึ้งทุกดอก!
เรื่องจริงจากคนในเหตุการณ์! ที่นั่งอยู่หน้าลิฟต์ชั้น 4 เห็นกับตาว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดมาก มีคนรอเข้าฟังจนแน่น ศาลสั่งจำกัดคนเข้า มีตำรวจศาลดักคัดกรองอย่างดี แต่กลับมี “ชายคนหนึ่ง” หลุดรอดผ่านการตรวจจากชั้นล่างขึ้นมาจนได้ และนี่คือ “มหากาพย์การเปลี่ยนมุก” เพื่อแทรกตัวเข้าห้องพิจารณาคดี:
🛑 มุกที่ 1: ขอเข้าฟังอ้างสิทธิตามกฎหมาย พอ จนท.บอกว่าคดีนี้จำกัดคนเข้าเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง คนนอกห้ามเข้า ยกเว้นโจทก์ จำเลย และศาลจะอนุญาต... แผนแรกจึงล่มไป
🛑 มุกที่ 2: ชุบตัวเป็นทนาย? เปลี่ยนมุกทันควัน อ้างว่าเป็น “เสมียนของเสมียนทนาย” อีกที! แต่โป๊ะแตกตรงที่พอทนายโจทก์ตัวจริงเดินมา ชายคนนี้กลับไม่รู้จักเขา และไม่ได้มาพร้อมกัน ทนายจริงได้เข้าห้องไป แต่ชายคนนี้ยังโดนกักอยู่ข้างนอก
🛑 มุกที่ 3: ไม้ตายสุดท้าย “คุณแม่กำลังมา!" ยืนรอจนได้จังหวะ เดินไปบอก จนท.ว่า “จะเข้าไปแถลงศาลว่าคุณแม่กำลังเดินทางมา (On the way)” จนท.หลงเชื่อเลยปล่อยเข้าไปเฉยเลย!
จังหวะตกกระไดพลอยโจร หน้าห้องงง ในห้องเอ๋อ!
การ์ดของคุณทรายพยายามห้ามแล้ว เพราะรู้เจตนาดีว่าชายคนนี้จ้องจะเล่นงานคุณทราย หวังจะเข้ามาเพื่อ "หยาม" แต่สุดท้ายศาลกำหนดสิทธิให้เข้าได้ฝ่ายละ 8 คน ชายคนนี้เลยอาศัยช่องว่างแทรกตัวเข้าไปสำเร็จ
พอกลืนเข้าไปข้างในได้ ทนายโจทก์ก็งง (เพราะนึกว่าชายคนนี้มาจากฝั่งคุณแม่) จนท.ก็งง (เพราะนึกว่ามากับทีมทนาย) ส่วนคนที่ติดต่อประสานงานกับคุณแม่จริงๆ มีแค่คนเพียงคนเดียว ส่วนชายปริศนาเอกสารแต่งตั้งทนายหรือเอกสารอะไรก็ไม่มีติดตัวมาสักอย่าง! ไม่เห็นพูดคุยกับทนายโจทก์ด้วยซ้ำ เพราะเขา "ไม่รู้จักกัน!"
แสบสุดคือตอนจบ...พอพิจารณาคดีใกล้เสร็จ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังสาละวนรอลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา ชายคนนี้อาศัยจังหวะชุลมุน "ชิงสับตีนแตก" วิ่งออกจากห้องมาก่อนใครเพื่อนเพื่อมา "แถลงข่าว" ชุบมือเปิบอย่างที่ทุกคนเห็นในสื่อ!
(ปล. แหล่งข่าวสืบมาให้แล้ว ทนายโจทก์คนนี้ก็คือทนายของคนดังคนหนึ่งเลย โลว์โปรไฟล์กี่โมงนะ 🤔)"