ปริศนา “ปลาหมอคางดำ” คำตอบอยู่ที่ DNA

ที่ผ่านมาสังคมไทยพยายามหาคำตอบว่า “ปลาหมอคางดำ” เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร? บางคนเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากการนำเข้าเพียงครั้งเดียว บางคนเชื่อว่ามีการหลุดรอดจากระบบวิจัย ขณะที่อีกหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการลักลอบนำเข้าเกิดขึ้นมากกว่าที่สังคมรับรู้ แต่ท่ามกลางข้อถกเถียงเหล่านั้น มีหลักฐานอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถเลือกข้างได้ นั่นคือ DNA เพราะรหัสพันธุกรรมไม่รู้จักคำว่าอคติ ไม่รับรู้ความขัดแย้ง และไม่สนใจว่าผลลัพธ์จะถูกใจใครหรือไม่ หน้าที่ของมันมีเพียงการบันทึกประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ในระดับโมเลกุล และเมื่อทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยนำตัวอย่างปลาหมอคางดำจากทั่วประเทศมาตรวจสอบ ผลลัพธ์ที่ได้กลับกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สัญญาณที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับต้นตอการระบาดของปลาหมอคางดำในประเทศไทย
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Aquaculture Reports วิเคราะห์ตัวอย่างปลาหมอคางดำจำนวน 466 ตัวอย่าง จากพื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ ผลการศึกษาพบความหลากหลายทางพันธุกรรมถึง 19 ฮาพโลไทป์ หรือ 19 รูปแบบพันธุกรรมในทางวิทยาศาสตร์ ตัวเลขนี้มีความหมายมากกว่าการนับจำนวนสายพันธุ์ เพราะหากปลาทั้งหมดมีต้นกำเนิดจากการนำเข้าเพียงครั้งเดียวจากประชากรต้นทางเดียวกัน ความหลากหลายระดับนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลประชากรปลาจากแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปลาหมอคางดำ ภาพที่ปรากฏยิ่งน่าสนใจมากขึ้น ปลาบางกลุ่มมีความใกล้เคียงกับประชากรจากประเทศกานา บางกลุ่มเชื่อมโยงกับโกตดิวัวร์ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งกลับมีความสัมพันธ์กับประชากรปลาจากโตโกและเบนิน ที่สำคัญ แม้แต่กลุ่มที่เชื่อมโยงกับกานาเอง ก็ยังไม่ได้มาจากประชากรเดียวกัน ร่องรอยทาง DNA เหล่านี้จึงกลายเป็นที่มาของข้อสรุปสำคัญในงานวิจัยว่า ปลาหมอคางดำในประเทศไทยมีลักษณะของ Multiple Introductions หรือการนำเข้าหลายครั้งจากหลายแหล่งกำเนิด
ข้อค้นพบดังกล่าวไม่ได้ตอบคำถามว่าใครเป็นผู้นำเข้า แต่มันกำลังตั้งคำถามใหม่ หากปลาเหล่านี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียว แล้วพวกมันเข้ามาได้อย่างไร คำถามนี้ยิ่งน่าสนใจ เมื่อย้อนกลับไปดูข้อมูลการค้าปลาหมอคางดำในอดีต ข้อมูลภาครัฐระบุว่า ระหว่างปี 2556-2559 ประเทศไทยมีการส่งออกปลาหมอคางดำไปยัง 17 ประเทศทั่วโลก รวมมากกว่า 300,000 ตัว ผ่านผู้ประกอบการอย่างน้อย 11 บริษัท แน่นอนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นหลักฐานว่าผู้ประกอบการเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือการแพร่ระบาด แต่เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนว่า ในช่วงเวลาหนึ่ง ประเทศไทยมีปลาหมอคางดำในระบบมากพอที่จะรองรับการค้าระหว่างประเทศ และเมื่อพิจารณาควบคู่กับข้อมูล DNA ที่พบความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง คำถามเรื่องการนำเข้าเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการ จึงเป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
หากปลาหมอคางดำเป็นกรณีศึกษาแรก ปลาหมอมายันอาจเป็นกรณีศึกษาที่สอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายพื้นที่เริ่มรายงานการพบปลาหมอมายันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ปลาชนิดนี้ไม่ได้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลัก ไม่มีตลาดรองรับขนาดใหญ่ และแทบไม่มีมูลค่าทางการค้าในระดับเดียวกับปลานิลหรือปลาสวยงามยอดนิยม คำถามจึงเหมือนเดิม แล้วปลาพวกนี้เข้ามาได้อย่างไร การปรากฏตัวของสัตว์น้ำต่างถิ่นหลายชนิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน กำลังสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าการหาคนผิดเพียงรายเดียว แต่มันกำลังชี้ให้เห็นช่องว่างของระบบควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจดำรงอยู่มานาน
ไม่ว่าปลาหมอคางดำจะเข้ามากี่ครั้ง หรือเข้ามาด้วยวิธีใด สิ่งที่งานวิจัย DNA กำลังบอกเราอย่างชัดเจน คือ ปัญหานี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่เคยเข้าใจกัน และนั่นอาจเป็นประเด็นสำคัญที่สุด เพราะหากประเทศไทยยังมองเรื่องนี้เป็นเพียงการหาผู้รับผิดชอบในอดีต เราอาจพลาดโอกาสในการปิดช่องโหว่ที่จะนำไปสู่ปัญหาใหม่ในอนาคต
สำหรับภาคประมงและภาคเกษตร นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของปลาชนิดหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และต้นทุนทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากชนิดพันธุ์รุกรานในอนาคต เพราะวันนี้อาจเป็นปลาหมอคางดำ เมื่อวานอาจเป็นปลาหมอมายัน และไม่มีใครรู้ว่า วันพรุ่งนี้จะเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดใด หากประเทศไทยยังไม่สามารถตอบคำถามที่ DNA กำลังพยายามบอกเราได้อย่างครบถ้วน...