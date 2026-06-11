ตายไม่กลัว...กลัวสัญชาติเปลี่ยน! ทหารเนิน 350 เตือน นทท. อย่าชิดริมผา ลั่น ตกไปกลายเป็นคนเขมรทันที

กลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลกับคลิปพี่ทหารเนิน 350 ที่ออกมาประกาศเตือนนักท่องเที่ยวด้วยความหวังดี ว่าอย่าเดินใกล้หน้าผา เพราะถ้าพลัดตกไป “กลายเป็นคนเขมรทันที! จนชาวเน็ตยกให้เป็นคำขู่ที่น่ารักแต่น่ากลัวที่สุด
หลังจากกองทัพภาคที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ปราสาทตาควาย และเนิน 350”
ต่อมา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Wanchat Noptalung” ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะทหารเนิน 350 ประกาศเตือนประชาชนคนไทย ที่ขึ้นมาเที่ยว ให้ระมัดระวัง อย่าเดินชิดใกล้ขอบหน้าผามากนัก เผยว่า "ตกไป ช่วยไม่ได้ กลายเป็นคนเขมร เลยนะครับ!!" โดยผู้โพสต์ระบุแคปชั่นว่า “จ่าอย่างตึง ใครมาเที่ยวตาควายเนิน350 ขอถ่ายรูปได้นะ“
นอกจากนี้ มีชาวเน็ตคนไทยแห่คอมเมนต์กันสนั่นว่า กลัวตาย❌ กลัวเป็นเขมร✅ , ตกลงไปตาย ไม่น่ากลัวเท่าตกลงไปแล้วเป็นเขมร , ไม่ได้กลัวตายนะ กลัวเป็นคนเขมรนี่แหละ , คำขู่ที่น่ารัก แต่น่ากลัว
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