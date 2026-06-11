"หมออั้น" เตือนสติพ่อแม่ ส่งลูกเรียนอินเตอร์แต่ทิ้งภาษาไทย ระวังลูกโตมาแบบ "ไม่เต็มที่สักโลก"

กลายเป็นประเด็นที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องฉุกคิด เมื่อ "หมออั้น" ออกมาฟาดแรงถึงวิกฤต "เด็กได้อังกฤษแต่ทิ้งไทย" ว่าไม่ใช่แค่ปัญหาพูดไม่ชัด แต่อาจลุกลามไปถึงขั้นคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่อง เข้าไม่ถึงรากเหง้า และเสียเปรียบในโลกการทำงานแบบไม่รู้ตัว! มาดูกันว่า 15 ราคาที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้าง และทำไมทางออกที่ดีที่สุดถึงเป็นคำว่า "เพิ่มอังกฤษ แต่อย่าลบไทย
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Aun Theeraphat“ หรือ นายแพทย์ธีรภัทร์ พุ่มพวง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "หมออั้น" ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ดิจิทัลครีเอเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ออกมาโพสต์ข้อความ ประเด็น การส่งลูกเรียนอินเตอร์โดยปล่อยให้ภาษาแม่ถดถอยมีต้นทุนแฝงที่สูงกว่าค่าเทอม เพราะแม้เด็กจะสื่อสารเรื่องทั่วไปได้ แต่การขาดทักษะภาษาไทยระดับสูงจะทำให้พวกเขาสูญเสียเครื่องมือสำคัญในการคิดวิเคราะห์ อ่านเอกสารสำคัญ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งตั้งแต่การเกิดช่องว่างความเข้าใจระหว่างวัยในครอบครัว ภาวะสับสนในอัตลักษณ์ ไปจนถึงการเสียเปรียบด้านโอกาสทางอาชีพ การทำธุรกิจ และการเป็นผู้นำที่ไม่อาจเข้าถึงใจคนในสังคมไทยได้
ทางออกที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งหรือการบังคับเรียนแบบยัดเยียด แต่คือการสร้างสมดุลด้วยหลักการ "เพิ่มอังกฤษโดยไม่ลบไทย" เพื่อบ่มเพาะให้เด็กเป็นคนสองภาษาที่แข็งแรง ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบที่แท้จริงในการเปิดรับโอกาสจากโลกกว้างโดยไม่หลุดจากรากฐานของตนเอง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ส่งลูกเรียนอินเตอร์ แต่ทิ้งภาษาแม่ (ภาษาไทย) อาจมีราคาที่ต้องจ่ายที่แพงกว่าค่าเทอม
ใช่ครับ มี “ราคาที่ต้องจ่าย” จริง และหลายบ้านประเมินต่ำไปมาก
แต่ต้องพูดให้ตรงก่อนว่า ปัญหาไม่ใช่การส่งลูกเรียนอินเตอร์
ปัญหาคือ การส่งลูกไปได้ภาษาอังกฤษ แต่ปล่อยให้ภาษาไทยไม่เติบโตตามวัย
สุดท้ายลูกอาจไม่ได้เป็น bilingual ที่แข็งแรง
แต่ อาจจะ กลายเป็นเด็กที่ “อังกฤษยังไม่เท่าเจ้าของภาษา และไทยก็ไม่แข็งแรงพอจะใช้ในชีวิตจริงระดับลึก”
นี่คือต้นทุนที่ซ่อนอยู่
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1. พูดไทยได้ ไม่ได้แปลว่าใช้ไทยเป็น
เด็กอินเตอร์จำนวนมากยังพูดไทยได้ เพราะอยู่บ้านกับพ่อแม่ คนขับรถ แม่บ้าน ญาติ หรือเพื่อนคนไทย
แต่ภาษาไทยแบบนี้มักเป็นแค่ ภาษาใช้ชีวิตประจำวัน
กินอะไร
ไปไหน
ทำการบ้านหรือยัง
อาบน้ำหรือยัง
พรุ่งนี้มีเรียนไหม
สิ่งที่หายไปคือภาษาไทยระดับสูง เช่น
อธิบายความรู้สึก
เล่าเหตุผล
ถกประเด็นสังคม
อ่านข่าว
อ่านสัญญา
เขียนความเห็น
สรุปบทความ
เข้าใจภาษาเชิงนามธรรม
งานด้านการเรียนภาษามักแยกชัดระหว่าง “ภาษาสื่อสารทั่วไป” กับ “ภาษาวิชาการ” เด็กอาจพูดคล่อง แต่ยังไม่สามารถอ่าน เขียน และคิดเชิงซับซ้อนในภาษานั้นได้ดี
นี่แหละครับคือกับดักใหญ่
บ้านคิดว่าลูกยังพูดไทยได้
แต่จริง ๆ ภาษาไทยของลูกหยุดโตตั้งแต่ระดับประถม
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2. ต้นทุนระดับตัวเด็ก: เสียเครื่องมือคิดอีกหนึ่งภาษา
ภาษาไม่ใช่แค่คำศัพท์
ภาษาเป็นเครื่องมือคิด
ถ้าเด็กใช้ภาษาไทยได้แค่ผิว ๆ เขาจะเสียช่องทางหนึ่งในการเข้าใจโลกไทย
เขาอาจอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
แต่พออ่านบทความภาษาไทยยาว ๆ กลับจับใจความไม่ได้
เขาอาจพูด presentation อังกฤษได้ดี
แต่เขียนข้อความภาษาไทยให้คม ชัด มีเหตุผลไม่ได้
เขาอาจเข้าใจประวัติศาสตร์โลก
แต่ไม่เข้าใจการเมือง เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำในประเทศตัวเอง
ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องคะแนนภาษาไทย
แต่คือเรื่อง “ระบบคิด” และ “รากทางสังคม”
การรักษาภาษาไทย ไม่ได้ทำให้อังกฤษแย่ลง
แต่ช่วยให้เด็กเป็นคนสองภาษาที่แข็งแรงขึ้น
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3. ต้นทุนด้านการอ่าน: เด็กจะเสียเปรียบแบบเงียบ ๆ
เด็กที่ไม่อ่านไทยจะเสียของสำคัญมาก คือ “ฐานข้อมูลของประเทศตัวเอง”
เพราะข้อมูลจำนวนมากในชีวิตจริงอยู่ในภาษาไทย เช่น
กฎหมาย
ภาษี
ข่าวเศรษฐกิจไทย
เอกสารราชการ
สัญญา
เอกสารธนาคาร
ประกาศมหาวิทยาลัย
ระบบสุขภาพ
ข้อมูลธุรกิจท้องถิ่น
บทสนทนาทางสังคม
ฯลฯ
ถ้าอ่านไทยอ่อน เด็กจะต้องพึ่งคนอื่นแปลให้ตลอด
ตอนเด็กอาจไม่รู้สึก แต่พอโตขึ้นจะเริ่มเห็นชัด
จะซื้อบ้าน
ทำธุรกิจ
เซ็นสัญญา
เปิดบริษัท
ทำงานกับหน่วยงานรัฐ
ลงทุนในไทย
ดูแลทรัพย์สินครอบครัว
ทั้งหมดนี้หนีภาษาไทยไม่พ้นแน่ ๆ ครับ
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4. ต้นทุนด้านการเขียน: เสียความสามารถในการโน้มน้าวคนไทย
โลกการทำงานไม่ได้วัดแค่ว่าพูดอังกฤษได้หรือไม่
แต่วัดว่า “สื่อสารให้คนเชื่อได้ไหม”
ถ้าเด็กเขียนไทยไม่ดี เขาจะเสียเปรียบในงานจำนวนมาก เช่น
การบริหารทีมไทย
การขายสินค้าให้ตลาดไทย
การทำ content
การเขียน proposal
การเจรจาธุรกิจ
การสื่อสารกับลูกค้า
การเมือง
กฎหมาย
การแพทย์
การศึกษา
ธุรกิจครอบครัว
ฯลฯ
หลายคนเข้าใจผิดว่า ภาษาอังกฤษคือประตูสู่โลกกว้าง
จริงครับ
แต่ภาษาไทยคือประตูสู่ “อำนาจและโอกาสในประเทศตัวเอง” เช่นกัน
ถ้าได้อังกฤษแต่ทิ้งไทย
ลูกไม่ได้มีประตูเพิ่ม
แต่แค่ย้ายจากประตูหนึ่งไปอีกประตูหนึ่ง
“คนที่ได้เปรียบจริงคือคนที่เปิดได้ทั้งสองประตู”
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5. ต้นทุนระดับครอบครัว: คุยกันได้ แต่คุยกันไม่ลึก
นี่คือผลกระทบที่หนักที่สุด
เด็กอาจยังคุยกับพ่อแม่ได้
แต่คุยได้แค่เรื่องง่าย ๆ
พอเข้าสู่วัยรุ่น เรื่องที่ต้องคุยจะซับซ้อนขึ้นมาก
ความเครียด
ความรัก
ความผิดหวัง
ความกลัว
ความกดดัน
เพื่อน
อนาคต
คุณค่าในชีวิต
ความสัมพันธ์ในบ้าน
ฯลฯ
ถ้าภาษาไทยของลูกไม่พอ และภาษาอังกฤษของพ่อแม่ไม่ลึกพอ
บ้านจะเกิดช่องว่างแปลก ๆ…. อันนี้เจอในบางบ้านมาแล้ว
ไม่ได้ทะเลาะกัน แต่เข้าใจกันน้อยลง
ไม่ได้ห่างกันเพราะไม่รัก
แต่ห่างกันเพราะไม่มีภาษากลางที่ลึกพอ
นี่คือราคาที่วัดเป็นเงินไม่ได้
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6. ต้นทุนกับปู่ย่าตายาย: ความสัมพันธ์ข้ามรุ่นจะบางลง
เด็กอินเตอร์บางคนพูดกับปู่ย่าตายายได้แค่ประโยคสั้น ๆ
กินข้าวหรือยัง
สบายดีไหม
ไปโรงเรียนสนุกไหม
แต่ไม่สามารถนั่งฟังเรื่องชีวิตของผู้ใหญ่ได้จริง
ไม่เข้าใจมุก
ไม่เข้าใจสุภาษิต
ไม่เข้าใจบริบท
ไม่เข้าใจความทรงจำของครอบครัว
สุดท้ายความสัมพันธ์ข้ามรุ่นจะค่อย ๆ เหลือแค่พิธีกรรม
ไหว้
ถ่ายรูป
กินข้าว
ให้ของขวัญ
แต่บทสนทนาลึก ๆ หายไป
เมื่อภาษาหาย
ประวัติครอบครัวก็หายตามไปด้วย
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7. ต้นทุนด้านอัตลักษณ์: เด็กอาจโตมาแบบ “ไม่เต็มที่สักโลก”
เด็กบางคนอยู่ไทย แต่ไม่เข้าใจไทย
อยู่ในระบบอินเตอร์ แต่ก็ไม่ได้เป็นฝรั่งจริง
ภาษาอังกฤษดี บางคนไม่เท่า native speaker
ภาษาไทยได้ แต่ไม่พอใช้ระดับลึก
ผลคือเกิดภาวะครึ่ง ๆ กลาง ๆ
ไม่ได้ผิดอะไร
แต่ทำให้เด็กต้องใช้พลังเยอะในการหาว่า “ตัวเองเป็นใคร”
ถ้าครอบครัววางดี เด็กจะเป็นคนสองโลกที่แข็งแรง
แต่ถ้าครอบครัวปล่อยไปเอง เด็กอาจกลายเป็นคนที่ไม่แนบแน่นกับโลกไหนเลย
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8. ต้นทุนด้านโอกาสการเรียนต่อในไทย
หลายบ้านคิดว่าเรียนอินเตอร์แล้วไปเมืองนอกอย่างเดียว
แต่ชีวิตจริงไม่แน่นอน
บางคนกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยไทย
บางคนเข้า international program ในไทย
บางคนกลับมาช่วยธุรกิจบ้าน
บางคนทำงานในไทย
บางคนแต่งงานและอยู่ไทย
บางคนต้องดูแลทรัพย์สินครอบครัวในไทย
แม้จะเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในไทย ภาษาไทยก็ยังสำคัญ
เพราะชีวิตนอกห้องเรียนเป็นภาษาไทย
internship เป็นภาษาไทย
คนไข้เป็นภาษาไทย
ลูกค้าเป็นภาษาไทย
ทีมงานเป็นภาษาไทย
ระบบราชการเป็นภาษาไทย
ตลาดผู้บริโภคเป็นภาษาไทย
การไทยอ่อนจึงไม่ใช่แค่ปัญหาวิชาเรียน
แต่เป็นการลด optionality ของชีวิต
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9. ต้นทุนด้านอาชีพ: ภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ
ในตลาดแรงงานไทย คนที่พูดอังกฤษดีมีมากขึ้นเรื่อย ๆ
แต่คนที่ “อังกฤษดี + ไทยดี + คิดดี + เขียนดี” ยังหายากมาก
นี่คือ premium skill
เด็กที่ได้ทั้งสองภาษา จะทำงานได้กว้างกว่า
ทำงานกับต่างชาติได้
บริหารคนไทยได้
เขียนเอกสารไทยได้
อ่านสัญญาไทยได้
เจรจาธุรกิจไทยได้
ทำ content ได้สองตลาด
เข้าใจลูกค้าสองวัฒนธรรม
แต่ถ้าอังกฤษดี ไทยอ่อน
เขาจะถูกจำกัดอยู่ในงานบางประเภท
ดูเหมือนโลกกว้างขึ้น
แต่จริง ๆ พื้นที่ทำงานในประเทศตัวเองแคบลง
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10. ต้นทุนระดับสังคม: เกิดชนชั้นที่พูดกันคนละภาษา
ถ้าปรากฏการณ์นี้เกิดกว้างขึ้น สังคมไทยจะมีปัญหาเชิงโครงสร้าง
เด็กชนชั้นกลางบนจำนวนหนึ่งจะเติบโตในโลกภาษาอังกฤษ
อ่านข่าวคนละชุด
เสพสื่อคนละโลก
เข้าใจประเทศผ่านมุมมองต่างประเทศ
แต่ใช้ชีวิตอยู่บนโครงสร้างสังคมไทย
ขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังคิด พูด ทำงาน และดิ้นรนในภาษาไทย
เมื่อภาษาไม่ร่วมกัน
ประสบการณ์ชีวิตก็ไม่ร่วมกัน
สุดท้ายจะเกิดช่องว่างระหว่าง “คนมีโอกาส” กับ “สังคมที่เขาอยู่จริง”
นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาภาษา
แต่เป็นปัญหาความเข้าใจสังคม ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นพลเมือง
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11. ต้นทุนด้านความเป็นผู้นำ
เด็กที่โตมาเป็นผู้นำในประเทศนี้ ต้องเข้าใจคนไทย
ไม่ใช่แค่เข้าใจผ่าน textbook
แต่ต้องเข้าใจน้ำเสียง ความเกรงใจ ความเจ็บปวด ความเหลื่อมล้ำ ความหวัง และความกลัวของคนในสังคม
สิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในภาษา
ถ้าเด็กไม่เข้าใจภาษาไทยระดับลึก
เขาจะเข้าใจคนไทยแบบผิว ๆ
บริหารได้แต่ไม่เข้าถึง
สั่งได้แต่ไม่ผูกใจ
พูดได้แต่ไม่กินใจ
และในโลกจริง คนที่นำคนได้ ไม่ใช่แค่คนฉลาดที่สุด
แต่คือคนที่สื่อสารกับผู้คนได้ลึกที่สุด
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12. ต้นทุนด้านธุรกิจ: เสียตลาดบ้านตัวเอง
ประเทศไทยยังเป็นตลาดใหญ่
คนซื้อคือคนไทย
คนขายคือคนไทย
พนักงานคือคนไทย
คู่ค้าคือคนไทย
ราชการคือระบบไทย
วัฒนธรรมการเจรจาคือแบบไทย
ถ้าเด็กไทยอ่านไทยไม่ลึก เขียนไทยไม่คม พูดไทยไม่กินใจ
เขาจะเสียโอกาสทางธุรกิจมหาศาล
โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว ธุรกิจบริการ การแพทย์ การศึกษา การเงิน อสังหา สื่อ และ consumer business
เพราะภาษาไทยไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร
แต่เป็นเครื่องมือเข้าใจลูกค้าเช่นกัน
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13. ความเสี่ยงอีกด้าน: เด็กอาจดูถูกภาษาไทยโดยไม่รู้ตัว
ถ้าบ้านส่งสัญญาณว่า
ไทยไม่สำคัญ
ไทยไม่ต้องอ่าน
ไทยไม่ต้องเขียน
ไทยไว้คุยกับคนใช้หรือญาติผู้ใหญ่
อังกฤษคือภาษาของความสำเร็จ
เด็กจะซึมซับลำดับชั้นของภาษาเข้าไปเอง
นี่อันตรายมาก
เพราะจากการไม่เก่งภาษาไทย
จะกลายเป็นการไม่ให้ค่าภาษาไทย
และจากการไม่ให้ค่าภาษาไทย
อาจกลายเป็นการไม่เข้าใจคนไทย
ตรงนี้คือจุดที่บ้านควรกังวล
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14. แต่ไม่ควรแก้ด้วยการยัดเยียด
การบังคับให้เด็กคัดไทยวันละหลายหน้า
ท่องจำแบบไร้ความหมาย
จับผิดทุกคำ
หรือทำให้ภาษาไทยเป็น “บทลงโทษ”
จะยิ่งทำให้เด็กเกลียดไทย
ภาษาไทยต้องถูกทำให้เป็นภาษาของชีวิตจริง
อ่านนิทาน
อ่านข่าว
เล่าเรื่องครอบครัว
เขียนบันทึก
สรุปหนัง
คุยเรื่องเงิน
คุยเรื่องสังคม
เขียนโพสต์สั้น ๆ
สัมภาษณ์ปู่ย่าตายาย
เล่าเรื่องที่ไปเที่ยวเป็นภาษาไทย
เป็นต้น
เป้าหมายไม่ใช่ทำให้ลูกสอบภาษาไทยได้เต็ม
แต่ทำให้ลูกใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือคิดและสื่อสารได้จริง
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15. ทางออกที่ถูกต้อง (ความเห็นส่วนตัว) : ไม่ใช่เลือกไทยหรืออังกฤษ แต่ต้องเอาทั้งคู่
หลักคิดที่ถูกคือ
Add English, not subtract Thai
เพิ่มภาษาอังกฤษ
แต่อย่าลบภาษาไทย
เด็กอินเตอร์ที่แข็งแรงที่สุด ไม่ใช่เด็กที่พูดอังกฤษเก่งอย่างเดียว
แต่คือเด็กที่
คิดเป็นอังกฤษได้
อ่านไทยแตก
เขียนไทยชัด
เล่าเรื่องได้สองภาษา
เข้าใจโลกตะวันตก
แต่ไม่หลุดจากรากสังคมไทย
นี่คือความได้เปรียบจริง ๆ“