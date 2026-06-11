“ไทเชฟ” เปิดตัวแกงไทยฟรีซดราย หอมเครื่องแกงเข้มข้น

ไทเชฟ (ThyChef) ผู้นำด้านผงโรยอาหารและผงชงเครื่องดื่มหลากหลายรสชาติ ขอแนะนำ สินค้าใหม่ล่าสุด แกงไทยฟรีซดราย 4 รสชาติ ได้แก่ ต้มยำเห็ด ต้มข่าเห็ด แกงเขียวหวาน และแกงพะแนง ที่มาพร้อมกับความเข้มข้น หอมกลิ่นเครื่องแกงเน้น ๆ ด้วยกรรมวิธีง่าย ๆ เพียงใส่ก้อนพริกแกงลงในหม้อ แล้วเติมน้ำ 200 มิลลิลิตร จากนั้นตั้งไฟกลางจนเดือด เติมเนื้อสัตว์ตามใจชอบ ต้มจนสุกพร้อมเสิร์ฟใน 3 นาที (ไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม) เท่านี้ก็จะได้เมนูกับข้าวที่หอมเครื่องแกงทุกคำ อร่อย ครบรส ทานคู่กับข้าวสวยร้อน ๆ อีกหนึ่งไอเทมเด็ดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทาง เพราะพกพาสะดวก และน้ำหนักเบาพร้อมทานทุกที่ หรือพ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการรังสรรค์เมนูใหม่ ๆ ก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ของไทเชฟไปสร้างยอดขายได้ง่าย ๆ
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