เพจดังเผยภาพ ศูนย์พิษฯ ส่งยาต้านพิษช่วยชีวิตผู้ป่วย “ก๋วยเตี๋ยวมรณะ” ทำปัสสาวะเปลี่ยนเป็น "สีเขียว"

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ส่งยาต้านพิษ “เมทิลีน บลู” ช่วยเหยื่อคดี “ก๋วยเตี๋ยวพิษ” อุดรธานี รอดตายหวุดหวิด ขณะที่ภาพปัสสาวะสีเขียวเข้มหลังการรักษากลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ สะท้อนประสิทธิภาพการประสานงานฉุกเฉินของระบบสาธารณสุขไทยที่สามารถส่งยาช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีในภาวะวิกฤต
วันนี้ (11 มิ.ย.) จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ "ก๋วยเตี๋ยวพิษ" ที่จังหวัดอุดรธานี ล่าสุดมีความคืบหน้าด้านการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด โดยเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง Drama-addict และ อุดรโพสต์ ได้เผยแพร่เรื่องราวการทำงานแข่งกับเวลาของทีมแพทย์ ซึ่งระบุว่า ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้ทำการจัดส่งยาต้านพิษ "เมทิลีน บลู" (Methylene Blue) ผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยจากเหตุการณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรธานีได้อย่างทันท่วงที
สำหรับยาต้านพิษดังกล่าวนั้น ทางเพจได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป็นกลุ่มยาเฉพาะทางที่โรงพยาบาลทั่วไปไม่สามารถสำรองเอาไว้เองได้ครบถ้วน เนื่องจากบางรายการเป็นยาที่มีราคาสูงมาก และในสถานการณ์ปกติจะมีการใช้น้อยครั้งมาก จึงต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการและกระจายยาด่วนจากส่วนกลางเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นนี้ นอกจากนี้ในโพสต์ยังมีการเผยแพร่ภาพถุงปัสสาวะของผู้ป่วยที่มี "สีเขียวเข้ม" อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสร้างความสนใจให้กับชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก
โดยมีการอธิบายว่า อาการปัสสาวะเปลี่ยนสีนี้ เกิดจากกระบวนการของร่างกายที่กำลังขับสารพิษและตัวยาดังกล่าวออกมา นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการประสานงานอย่างรวดเร็วของระบบสาธารณสุขไทย ที่ช่วยรักษาชีวิตประชาชนจากอุบัติภัยทางอาหารได้อย่างเท่าทัน