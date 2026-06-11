สิ้นสุดการรอคอย JAS คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 แถลงบ่าย 3 โมง 11 มิ.ย.นี้

เมื่อเวลา 22.49 น. วันที่ 10 มิ.ย.2569 เพจ JAS Group ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ว่า “สิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทย! “JAS” คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน “ฟุตบอลโลก 2026” อย่างเป็นทางการ
“เตรียมส่งตรงมหกรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมครบทุกแมตช์ ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ทีมโปรดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2026”
ทั้งนี้ มีรานงานว่า จะมีการแถลงข่าว JAS คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 มิ.ย. เวลา 15.00 น.