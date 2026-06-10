ดราม่าเดือด! ไรเดอร์หัวร้อนเขียนด่าลูกค้าบนกล่องพัสดุ "เป็นเเหี้..ไรโทรไม่รับ" โซเชียลเสียงแตกถกสนั่น

เกิดกระแสดราม่าถกเถียงอย่างหนักบนโลกออนไลน์ เมื่อเพจดังโพสต์ภาพกล่องพัสดุที่ถูกพนักงานส่งของเขียนข้อความหยาบคายต่อว่าลงบนกล่อง เหตุเพราะลูกค้าไม่ได้รับสายเนื่องจากระบบโทรผ่านแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือน งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็นสองฝั่ง ทั้งฝ่ายที่เข้าใจความลำบากของไรเดอร์ และฝ่ายที่จวกยับถึงพฤติกรรมไร้วุฒิภาวะ ชี้เป็นพฤติกรรมที่อาจทำให้ตกงานได้
วันนี้ (10 มิ.ย.) เพจ "ลองวิเคราะห์ดู" ได้นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกลุ่ม "ShopeeFood Rider" ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ในเวลาต่อมาพนักงานจัดส่งได้พยายามติดต่อผ่านระบบแชตและโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน แต่ปรากฏว่าระบบขัดข้องไม่แจ้งเตือน ทำให้ลูกค้าไม่ทราบว่ามีสายเข้าและไม่ได้กดรับสาย เมื่อพนักงานนำพัสดุมาวางไว้ให้ จึงได้ใช้ปากกาเขียนข้อความระบายอารมณ์ลงบนกล่องพัสดุว่า "เป็นเหี้..ไรโทรไม่รับ"
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป สังคมออนไลน์ได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 2 ฝัก 2 ฝ่ายอย่างชัดเจน
ฝ่ายที่เข้าใจพนักงานส่งของ มองว่า การโทรหาลูกค้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไรเดอร์ต้องทำ เพื่อสอบถามจุดวางพัสดุที่ปลอดภัยหรือยืนยันว่ามีผู้รับของ บางความเห็นระบุว่า อาชีพนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลาและพบเจอความกดดันสูง เมื่อเจอเหตุการณ์ลูกค้าไม่รับสายบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดอารมณ์สะสม พร้อมทั้งมองว่าลูกค้าเองก็ควรเตรียมพร้อมรอรับสายเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
ฝ่ายที่ตำหนิพฤติกรรมพนักงาน ได้ออกมาโต้แย้งอย่างดุเดือด โดยชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากตัวลูกค้า เพราะปัญหาแอปพลิเคชันไม่แจ้งเตือนเป็นเรื่องทางเทคนิคที่เกิดขึ้นได้ หากพนักงานต้องการติดต่อจริงจังควรใช้วิธีโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์โดยตรงแทนการพึ่งพาระบบแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การที่ลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว พนักงานเพียงแค่วางพัสดุไว้ในจุดที่ปลอดภัยและถ่ายรูปส่งเป็นหลักฐานก็ถือว่าปฏิบัติงานสำเร็จ โดยไม่มีความจำเป็นต้องใช้อารมณ์หรือถ้อยคำหยาบคาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญมากที่สุดในเหตุการณ์นี้ คือ "วุฒิภาวะและการควบคุมอารมณ์ในการให้บริการ" หลายความคิดเห็นระบุตรงกันว่า แม้พนักงานจะมีความเหนื่อยล้าหรือหงุดหงิดจากการทำงานเพียงใด ก็ไม่มีสิทธิ์นำอารมณ์ส่วนตัวมาลงกับลูกค้าด้วยการสบถคำหยาบหรือทำลายทรัพย์สินของผู้รับ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำลายภาพลักษณ์ของตนเองและบริษัทต้นสังกัด แต่ยังเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง ซึ่งอาจส่งผลให้พนักงานคนดังกล่าวถูกตรวจสอบและถูกเลิกจ้างได้ในที่สุด