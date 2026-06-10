ล้างบางงบแผ่นดิน! ป.ป.ช.พิจิตร แฉฝาย 5 โครงการพังยับพบมีผู้รับเหมาเจ้าเดียว โกงสเปก-ไร้เหล็กเส้น

ป.ป.ช. พิจิตร ลุยขยายผลตรวจเชิงลึก 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หลังชาวบ้านร้องเรียนสร้างเสร็จไม่นานพังเสียหาย ใช้เครื่องมือวิศวกรรมสุ่มเจาะตัวอย่าง พบพฤติกรรมส่อทุจริตร้ายแรง ทั้งสเปกต่ำกว่ามาตรฐาน ไร้คาน และบางแห่งไม่มีแม้กระทั่งเหล็กเส้นโครงสร้างหลัก เล็งขยายผลเอาผิดคณะกรรมการตรวจรับและผู้ควบคุมงานฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เร่งนำเงินแผ่นดินคืน
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. เพจ "สำนักงาน ป.ป.ช." รายงานว่า นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร นำทีมลงพื้นที่ขยายผลเจาะตรวจ (Core Boring) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 5 แห่ง ในพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี หลังชาวบ้านแฉว่าสร้างเสร็จแค่ 2 เดือนก็พังยับเยิน
จากการตรวจสอบเอกสารเชิงลึกพบทั้ง 5 โครงการ มี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดลิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างเพียงรายเดียว (ซึ่งปัจจุบันถูกกรมบัญชีกลางเพิกถอนรายชื่อทิ้งจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้ว) ทีมตรวจสอบจึงได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมทำการสุ่มเจาะเก็บตัวอย่างแกนคอนกรีต (Core Boring) เพื่อพิสูจน์ความจริง
ผลตรวจสุดอึ้ง ลดสเปก-พื้นบาง-ไร้โครงสร้างเหล็ก...
ผลการพิสูจน์ทางวิศวกรรมเบื้องต้น นำมาซึ่งข้อเท็จจริงที่น่าตกใจในทุกโครงการ ดังนี้
1.ลำคลองบ้านปากคลอง อ.สามง่าม (งบ 2.55 ล้านบาท) สภาพพังยับเยินหลังส่งมอบ 2 เดือน ตรวจพบพื้นคอนกรีตบางกว่าที่แบบกำหนด และไม่มีคานคอนกรีต
2.ลำคลองไดเอื้อง อ.สามง่าม (งบ 2.13 ล้านบาท) พื้นบางกว่ามาตรฐาน หนำซ้ำกึ่งกลางฝายยังเว้นช่องว่างกว่า 4 เมตรโดยไม่มีสันฝายกั้นน้ำ ทำให้กักเก็บน้ำไม่ได้จริง
3. ลำคลองแม่ปรือ อ.สามง่าม (งบ 6.1 แสนบาท) พื้นบาง ไร้คานคอนกรีต การออกแบบบกพร่องทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
4.ลำคลองทุ่ง อ.วชิรบารมี (งบ 1.27 ล้านบาท) พบสภาพพื้นบางและไม่พบคานคอนกรีตตามแบบรูปรายการ
5.ลำคลองห้วยน้อย อ.วชิรบารมี (งบ 1.48 ล้านบาท) โครงการนี้ชำรุดก่อนส่งมอบงาน สภาพพื้นปูนแตกหักทั่วบริเวณ ที่ร้ายแรงที่สุดคือ ตรวจไม่พบเหล็กเส้นและคานคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำ สะท้อนเจตนาการก่อสร้างที่ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างร้ายแรง
ขณะนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร อยู่ระหว่างนำตัวอย่างแท่งคอนกรีตที่เจาะได้ ส่งไปตรวจวิเคราะห์กำลังอัดและความแข็งแรงในห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวผู้กระทำผิด
หากผลการวิเคราะห์ชี้ชัดว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในการทุจริต หรือมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ที่ปล่อยปละละเลยให้งานก่อสร้างที่ไม่มีเหล็กเส้นผ่านการอนุมัติมาได้ ป.ป.ช. จะเดินหน้าดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งทางอาญาและทางวินัย เพื่อล้างบางขบวนการทุจริตและนำเงินงบประมาณแผ่นดินกลับคืนมา