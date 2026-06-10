'ทางรถไฟสายมรณะ' กับชาวเกาหลีที่ถูกลืมเลือนใต้รางรถไฟ…ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่ถูกซ่อนเร้นของการเกณฑ์แรงงานโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น

ทางรถไฟไทย-เมียนมา ระยะทาง 415 กิโลเมตร กลางป่าลึกของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 1 รายต่อรางรถไฟทุกๆ 1 เมตร “ไร้ชื่อ ไร้หมายเลขประจำตัวทหาร ถูกใช้เป็นเพียงสิ่งสิ้นเปลือง”...ชาวเกาหลีที่เสียชีวิตท่ามกลางแรงงานชาวเอเชีย แม้ในปี 2026 การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ญี่ปุ่นยังคงยึดแนวทางบิดเบือนและแก้ไขประวัติศาสตร์
รายงานข่าวจากต่างประเทศระบุข้อมูลว่า [Kyungin Global News ผู้สื่อข่าว คิม มันซู] ภายในป่าลึกของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันตกราว 72 กิโลเมตร มีทางรถไฟสายแคบความยาว 415 กิโลเมตรทอดตัวคดเคี้ยวไปตามภูเขาและลำน้ำ ชื่อทางการคือ “ทางรถไฟไทย-เมียนมา” แต่ทั่วโลกรู้จักเส้นทางสายนี้ในชื่อ “ทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway)”
ทางรถไฟสายนี้ซึ่งจักรวรรดิญี่ปุ่นสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง 16 เดือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเหยียบย่ำชีวิตผู้คนนับแสน ไม่เพียงเป็นประวัติศาสตร์แห่งความทุกข์ทรมานของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานอันชัดเจนอีกชิ้นหนึ่งของการเสียสละอย่างโหดร้ายของชาวเกาหลีภายใต้การปกครองอาณานิคม
ในบรรดาเส้นทางนรกขนาดมหึมาที่เรียกว่า “ทางรถไฟสายมรณะ” จุดที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดคือ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ภาพยนตร์มุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและการทิ้งระเบิด แต่ในความเป็นจริง ใต้ฐานสะพานและรางรถไฟที่ถูกสร้างขึ้นนั้น ได้ฝังไว้ด้วยเลือดและน้ำตาของแรงงานชาวเกาหลีผู้ไร้นาม
“หนึ่งศพต่อรางรถไฟหนึ่งเมตร”...ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลข
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1942 หลังจากเส้นทางลำเลียงทางทะเลถูกฝ่ายสัมพันธมิตรตัดขาด กองทัพบกญี่ปุ่นจึงเร่งการก่อสร้างเส้นทางบกที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ภายใต้คำสั่งอันมืดบอดของลัทธิทหารนิยมที่ว่า “ไม่ว่าจะต้องสังเวยชีวิตมากเพียงใดก็ไม่สำคัญ” เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรราว 62,000 คน และแรงงานพลเรือนชาวเอเชียราว 200,000 คน ถูกบังคับเข้าสู่ป่าดงดิบ
ผลลัพธ์นั้นเลวร้ายอย่างยิ่ง จากความอดอยาก มาลาเรีย อหิวาตกโรค และความรุนแรงอย่างหนักจากทหารญี่ปุ่น ทำให้เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า 12,000 คน และแรงงานพลเรือนชาวเอเชียอีก 80,000-100,000 คน เสียชีวิตบนทางรถไฟระยะทาง 415 กิโลเมตรนี้ เท่ากับว่ามีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเกือบหนึ่งรายต่อทุกๆ หนึ่งเมตรของรางรถไฟ
เฮอิทาโร คิมูระ ผู้บัญชาการแนวรบพม่าในขณะนั้น แม้จะรับรู้ถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่คุ้มครองเชลยศึก แต่กลับเพิกเฉยต่อการละเมิดดังกล่าว หลังสงคราม เขาถูกศาลโตเกียวตัดสินว่า “รับรู้ถึงการกระทำอันโหดร้ายในวงกว้างแต่ไม่ดำเนินการใดๆ” และถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ
ชาวเกาหลี ผู้เป็น “เหยื่อแห่งความเงียบงัน” ที่ไร้ทั้งชื่อและหมายเลขประจำตัว
แล้วชาวเกาหลีอยู่ที่ใดในโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเอเชียครั้งนี้?
ตามข้อมูลของนักประวัติศาสตร์ ในเวลานั้นชาวเกาหลีหลายแสนคนถูกเกณฑ์แรงงานโดยบังคับในฐานะ “ลูกจ้างกองทัพ” หรือ “กรรมกร” และถูกส่งตัวไปยังแนวรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานที่ก่อสร้าง “ทางรถไฟสายมรณะ” ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น แรงงานชาวเกาหลีทำงานร่วมกับชาวมลายู ชาวพม่า และแรงงานชาติอื่นๆ ภายใต้แส้ของทหารญี่ปุ่น โดยถูกส่งไปปฏิบัติงานที่อันตรายที่สุด เช่น การระเบิดหิน การก่อสร้างเสาสะพาน และการบุกเบิกป่าดงดิบ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้รับแม้แต่ปริมาณอาหารขั้นต่ำที่เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับ ไม่มีหมายเลขประจำตัว ไม่มีชื่อ และไม่มีการรับรองสถานะใดๆ
ผลจาก “การลบล้างตัวตนเชิงระบบ” นี้ยังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันในสุสานขนาดใหญ่ 3 แห่งตามแนวทางรถไฟไทย-เมียนมา ซึ่งได้รับการดูแลโดยคณะกรรมาธิการสุสานสงครามเครือจักรภพ (CWGC) แทบไม่พบสัญลักษณ์หรืออนุสรณ์ใดๆ ที่ระลึกถึงผู้เสียชีวิตชาวเกาหลี เนื่องจากพวกเขาถูกปฏิบัติราวกับเป็นเพียงสิ่งสิ้นเปลือง และหลังจากเสียชีวิตก็หายสาบสูญไปโดยไร้แม้แต่หลุมศพที่ยากจนที่สุด
การต่อสู้ทางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด และการ “ลบประวัติศาสตร์” ของญี่ปุ่น
แม้ว่าหลังสงครามจะมีการดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดผ่านศาลทหารระหว่างประเทศสำหรับตะวันออกไกลและกระบวนการอื่นๆ แต่การพิจารณาคดีเหล่านั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การทารุณกรรมเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร
การเสียสละของแรงงานชาวเอเชีย รวมถึงชาวเกาหลี กลับถูกละเลยทั้งในด้านความสนใจจากนานาชาติและการชดเชยทางกฎหมาย
ประวัติศาสตร์อันไม่เป็นธรรมนี้ได้กลับมาเป็นข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่จริงจังในสังคมเกาหลีปัจจุบัน เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2025 ศาลฎีกาเกาหลีใต้ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัท Nippon Steel และ Nishimatsu Construction ชดใช้ค่าเสียหายแก่ครอบครัวผู้เสียหายจากการเกณฑ์แรงงานโดยบังคับ เป็นจำนวน 100 ล้านวอน และ 73 ล้านวอนตามลำดับ
ปัจจุบันยังมีคดีลักษณะเดียวกันอีกประมาณ 50 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเกาหลีใต้
อย่างไรก็ตาม ท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นกลับเดินสวนทาง ในหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่นที่ผ่านการตรวจรับรองในเดือนมีนาคม ปี 2026 ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เช่น “การเกณฑ์แรงงานโดยบังคับ” และ “สตรีบำเรอทางทหาร” ถูกลดทอนหรือถูกลบออกอีกครั้ง
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้จึงได้ออกแถลงการณ์ประท้วงอย่างรุนแรง โดยระบุว่า “การสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องคือรากฐานของความสัมพันธ์เกาหลี-ญี่ปุ่นที่มุ่งสู่อนาคต”
อีกประเด็นที่สร้างความไม่พอใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างมากคือปัญหาเกี่ยวกับศาลเจ้ายาสุกุนิ ญี่ปุ่นได้นำชื่อผู้เสียชีวิตชาวเกาหลีที่ถูกเกณฑ์แรงงานกว่า 20,000 คน เข้าไปรวมในพิธีบูชาที่ศาลเจ้ายาสุกุนิโดยไม่ได้รับความยินยอมจากครอบครัว และใช้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเชิดชูสงครามรุกราน
ด้วยเหตุนี้ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ครอบครัวผู้เสียชีวิตจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลภายในประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อเรียกร้องให้ถอดถอนป้ายวิญญาณและชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมเดินหน้าการต่อสู้ต่อไป
“ประวัติศาสตร์ไม่อาจถูกทำให้สวยงามได้”...ภารกิจของเกาหลีในการทำลายความเงียบงัน
แม้ว่าทางรถไฟสายมรณะจะอยู่ห่างจากคาบสมุทรเกาหลีหลายพันกิโลเมตร แต่เส้นทางสายนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับความโศกเศร้าครั้งใหญ่ของการเกณฑ์แรงงานโดยจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งทอดยาวตั้งแต่ป่าดงดิบในทะเลใต้ไปจนถึงเหมืองถ่านหินในฮอกไกโด
ดังที่พิพิธภัณฑ์ “ช่องเขานรก (Hellfire Pass Memorial Museum)” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายในพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟแห่งนี้ได้เป็นพยานไว้ ผู้ที่หลับใหลอยู่ ณ ที่แห่งนั้น ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด ล้วนเป็นเหยื่อของความโหดร้ายของมนุษย์และความโลภของลัทธิทหารนิยม
ทุกครั้งที่รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามลดทอนความร้ายแรงของอาชญากรรมผ่านแนวคิดแก้ไขประวัติศาสตร์ เราจำเป็นต้องตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า
“บรรพบุรุษของเราที่หายสาบสูญไปในป่าดงดิบเหล่านั้น จะได้รับคำขอโทษอย่างเป็นทางการและการชดเชยที่แท้จริงเมื่อใด”
การนำเสียงของผู้ที่ถูกฝังอยู่ในความเงียบงันกลับออกสู่สาธารณะ และการสะสางอาชญากรรมของจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นทั่วทั้งเอเชียอย่างถึงที่สุด ยังคงเป็นภารกิจที่ดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน