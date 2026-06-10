ผบ.ทร.ยันเตรียมพร้อมชายแดน จ.จันทบุรี-ตราด หลัง ‘จีน’ ส่งรถถัง T-59D ให้ ‘กัมพูชา’ เสียงแข็งไม่มีเปิดด่าน เผยคืบหน้า ‘เรือฟริเกต’ ลำแรกได้บริษัทต่อเรือ มิ.ย.นี้ ยังหวังลำ 2 งบปี 70 เปรย ‘On the track’
(10 มิ.ย. 69) พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงกรณีที่ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมว.กลาโหม นำผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนประเทศเวียดนาม พร้อมคณะนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หมดแล้ว
ส่วนเรื่องความคืบหน้าโครงการ “เรือฟริเกต” ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชน ผบ.ทร.กล่าวว่าไม่เกินเดือนนี้
เมื่อถามถึงกรณีโครงการเรือฟริเกตลำที่ 2 หลังมีรายงานว่าต้องเลื่อนออกไปเป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2571 นั้น จะกระทบต่อแผนกองทัพเรือหรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า อันนี้ “On the track” (อยู่ในขั้นตอน)
เมื่อถามถึงกรณีประเทศจีนส่งมอบรถถัง T-59D ให้กับกัมพูชาจะกระทบกับไทยหรือไม่ เพราะอาจนำมาไว้บริเวณชายแดน จังหวัดจันทบุรี และตราด ผบ.ทร.กล่าวว่า ก็เตรียมพร้อม พร้อมย้ำว่ายังคงดูแลชายแดนเข้มข้น อย่าไปบอกว่าเปิดด่าน ไม่เคยบอกตรงไหนเลยว่าจะเปิดด่าน