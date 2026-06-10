"อนุทิน" รูดซิปปาก! ปัดตอบปมคอมเมนต์เพจดังแฉรีดเงิน 5 ล้าน ก่อนสับขาดิ่งเข้าทำเนียบ

“อนุทิน” รูดซิปปากสนิท เมินเคลียร์ปมร้อน หลังสื่อรุมจี้ถามกรณีบัญชีเฟซบุ๊กโผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์เพจดังแฉขบวนการตบทรัพย์ 5 ล้าน ทิ้งวลีเด็ดชวนคิด “อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร”
งานนี้เจ้าตัวปัดตอบคำถามว่า ตัวจริงหรือแอดมินเป็นคนพิมพ์? ก่อนสับขาเร่งเครื่องดิ่งขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
จากกรณี ประเด็นร้อนที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ไปคอมเมนต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความว่า "อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร" ใต้โพสต์ที่กล่าวหาว่ามีการรีดเงินเดือนละ 5 ล้านบาท
ล่าสุด วันนี้ (10 มิ.ย.) ปรากฎคลิปวิดีโอที่ทำให้ทำเนียบรัฐบาลระอุเมื่อผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหว ของ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์และเลี่ยงตอบคำถามสื่อมวลชน หลังจากถูกรุมจี้ถามถึงกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ ที่เฟซบุ๊ก "Anutin Charnvirakul" โผล่เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเพจที่ออกมาแฉเรื่องราวการเรียกรับผลประโยชน์และขบวนการรีดไถเงินจำนวน 5 ล้านบาท
ข้อความที่ปรากฏจากบัญชีดังกล่าวระบุสั้นๆ แต่แฝงนัยยะว่า "อิอิ ทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใคร" ซึ่งคอมเมนต์นี้ได้จุดชนวนความสนใจให้สังคมเกิดการตั้งคำถามอย่างหนักว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นจากตัวนายอนุทินเอง หรือเป็นเพียงการพิมพ์ของทีมงานแอดมินเพจกันแน่
อย่างไรก็ตาม เมื่อสื่อมวลชนพยายามสอบถามข้อเท็จจริง ท่าทีของนายอนุทินกลับเลือกที่จะทำหูทวนลม นิ่งเงียบ ไม่ให้การชี้แจงใดๆ พร้อมกับเร่งซอยเท้ารีบเดินมุ่งหน้าขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าอย่างรวดเร็ว
ทิ้งให้ประเด็นคอมเมนต์ปริศนานี้ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่อไป
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