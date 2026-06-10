กูรูไอที "ดร.ธนชาติ" ชี้เปรี้ยง! เหตุคนค้าน "TH-AI Passport" ไร้การเมืองแฝง อัด AI รัฐอ้างระดับ Pro แต่คุณภาพแค่ของฟรี

กูรูไอทีระดับท็อปอย่าง "รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์" ออกมาเบรกกระแสวิจารณ์โครงการ TH-AI Passport พร้อมยืนยันชัดเจนว่า เสียงค้านประสานกันจากคนในวงการไอที "ไม่ใช่เรื่องการเมือง" แต่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงทางเทคนิคที่พิสูจน์ได้ล้วนๆ! ชี้จุดสลบระบบ AI ที่รัฐอ้างว่าเป็นระดับ Pro เอาเข้าจริงประสิทธิภาพกลับไม่ต่างจากแอปฯ ฟรีที่มีเกลื่อนตลาด ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานขั้นสูงได้จริง จนสุดท้ายคนทำงานก็ยังต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินหลักร้อยถึงหลักหมื่นต่อเดือน เพื่อซื้อ AI พรีเมียมจากค่ายอื่นมาใช้งานอยู่ดี พร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดสะกิดใจ "ถ้าของฟรีดีจริง ไม่มีใครอยากจ่ายเงินหรอก" สะท้อนภาพความไม่คุ้มค่าของโครงการรัฐ...ที่คนลงมือทำจริงยังต้องเมิน
วันนี้ (10 มิ.ย.) รศ. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทย ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ สาเหตุหลักที่คนในวงการไอทีส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ TH-AI Passport นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง
แต่เป็นเพราะข้อเท็จจริงทางเทคนิคที่พิสูจน์ได้ แม้ในความเป็นจริงคนทำงานทุกคนย่อมอยากได้ AI ระดับ Pro ที่รัฐแจกฟรีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ลงมือทำและใช้งานจริงทราบดีว่า สิ่งที่อ้างว่าเป็นเวอร์ชัน Pro ของรัฐนั้น ประสิทธิภาพแทบไม่ต่างจากระบบ AI ฟรีทั่วไปที่มีอยู่แล้วมากมายในตลาด
ซึ่งไม่ตอบโจทย์การทำงานขั้นสูง ทำให้สุดท้ายคนไอทีและคนทำงานก็ยังคงต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินซื้อ AI ระดับพรีเมียมจากค่ายอื่นเพื่อแลกกับคุณภาพอยู่ดี โครงการนี้จึงถูกมองว่าไม่คุ้มค่าและไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“มีคนบอกว่า โครงการ TH-AI Passport ทำไมคนไอทีส่วนมากถึงได้ออกมาประสานเสียงเดียวในทางไม่เห็นด้วย
โครงการ AI เป็นงานเทคนิค มันเป็นเรื่องวิชาการ และใช้ข้อเท็จจริงตรวจสอบและทำการพิสูจน์ได้ ไม่ใช่เรื่องการเมือง ไม่มีเรื่องของพรรคการเมือง ยิ่งคนที่เชี่ยวชาญ คนที่พัฒนา และคนที่ใช้งาน ย่อมทราบว่ามันคุ้มค่าหรือไม่
ถ้าดีจริงมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทุกคนก็คงเห็นด้วยครับ คนไอทีและคนใช้งาน AI จ่ายค่าแอป AI เวอร์ชั่น Plus/Pro ก็เดือนละเกือบ 700 บาท ยิ่งบางคนอย่างผมเกือบหมืนบาท
ถ้ารัฐบาลมีแอป AI เวอร์ชั่น Pro ดีๆออกมาแจกฟรี มีคนไอทีคนไหนไม่อยากได้ มีใครที่ไหนอยากจะจ่ายเงินเดือนละหลายร้อยบาท เพื่อใช้ AI ทำงานที่มีคุณภาพ ทุกคนก็คงเลิกจ่ายเงินหันมาใช้ของฟรีของรัฐ
แต่ก็เพราะคนในวงการไอทีที่เขาลงมือทำจริง รู้จริง เขารู้นี่ครับว่า ขืนไปใช้สิ่งอ้างว่าเป็นเวอร์ชั่น Pro มันไม่ใช่ มันแทบไม่ต่างอะไรกับของฟรีที่มีมากมายหลายค่าย และทุกวันนี้ AI ก้าวหน้าไปมาก คนไอทีและคนทำงานที่ใช้ AI ก็เลยจำเป็นต้องจ่ายเงินต่อ
ใช่ครับ ไม่มีใครอยากจ่ายเงินหรอกครับ ถ้ามีของฟรีที่ดีจริง“