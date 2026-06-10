”กัปตันสนอง“ เตือนภัยเงียบ! ระบบ "Pay to Fly" ทำนักบินแบกหนี้-เครียดจัด ชี้เป็นศัตรูตัวร้ายทำลายมาตรฐานความปลอดภัย

“กัปตันสนอง มิ่งเจริญ” ออกมาเปิดโปงความจริงเบื้องหลังห้องนักบิน กับระบบการจ้างงานสุดช็อกที่เรียกว่า "Pay to Fly" ซึ่งบีบให้นักบินต้องควักกระเป๋า "จ่ายเงินหลักล้านบาท" ให้กับสายการบินเพื่อแลกกับการได้ขึ้นบินสะสมชั่วโมง พร้อมตั้งคำถาม และจี้หน่วยงานรัฐอย่าง กพท. (CAAT) รวมถึงกระทรวงแรงงาน เร่งกวาดล้างพื้นที่สีเทานี้ให้หมดไป ก่อนที่ท้องฟ้าไทยจะเกิดโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. กัปตันสนอง มิ่งเจริญ บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการบินของประเทศไทย อดีตกัปตันประจำสายการบิน “การบินไทย“ ออกมาแฉระบบ "Pay to Fly" หรือเงื่อนไขที่นักบินต้องจ่ายเงินหลักล้านบาทให้สายการบินเพื่อแลกกับการขึ้นบินสะสมชั่วโมง
ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่น่ากังวลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากสร้างแรงกดดันทางการเงิน บั่นทอนสมาธิในการขับเครื่องบิน และทำให้เกิดวัฒนธรรมกลัวตกงานจนไม่กล้ารายงานปัญหาด้านเทคนิค
ซึ่งแม้ในต่างประเทศจะถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน แต่ในไทยยังคงเป็นพื้นที่สีเทาที่กฎหมายตามไม่ทัน จึงนำมาสู่การเรียกร้องให้ผู้บริโภคร่วมกันตั้งคำถามกับสายการบิน พร้อมกระตุ้นให้ กพท. (CAAT) และกระทรวงแรงงานเร่งออกระเบียบห้ามระบบนี้ เพื่อให้นโยบายการจ้างงานที่ยุติธรรมเป็นรากฐานของความปลอดภัยบนท้องฟ้าอย่างแท้จริงก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ “กัปตันสนอง” ได้ระบุข้อความว่า
“✈️ คุณรู้ไหม? ในปัจจุบัน มีนักบินจำนวนไม่น้อยที่ต้อง "จ่ายเงินหลักล้าน" ให้กับบางสายการบินเพื่อให้ได้ขึ้นบินให้คุณนั่ง
ก่อนจะซื้อตั๋วเที่ยวหน้า อยากให้ลองอ่านเรื่องนี้ก่อนสักนิด..
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ช่วงนี้ เดินทางเป็นผู้โดยสารบ่อย ส่วนตัวก็พยายามไม่ใช้บริการสายการบินที่คัดเลือกนักบินด้วยระบบ "Pay to Fly"
Pay to Fly คืออะไร?
คือระบบที่สายการบินบางแห่งกำหนดเงื่อนไขให้นักบินต้องจ่ายเงินหลักล้านบาท เพื่อแลกกับการได้ทำงาน เพื่อสะสม "ชั่วโมงบิน" และประสบการณ์
พูดง่ายๆ คือ… นักบินจ่ายเงินเพื่อให้ได้ทำงาน ไม่ใช่มาทำงานแล้วได้รับค่าจ้างเหมือนงานในตำแหน่งงานอื่นๆ
*** แล้วมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราอย่างไร?
นี่คือคำถามที่ผู้โดยสารอย่างเราต้องถาม
🔴 นักบินที่ได้งานแต่ต้องแบกหนี้ก้อนโต มีแรงกดดันทางการเงินสูงมาก — งานวิจัยด้านความปลอดภัยการบินพบว่า ความเครียดทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อสมาธิและการตัดสินใจในห้องนักบิน
🔴 สายการบินที่ใช้ระบบนี้ ประหยัดต้นทุนการฝึกนักบินก็จริง — แต่ต้นทุนที่หายไปนั้น ไปตกอยู่กับใคร?
🔴 นักบินอาจไม่กล้ารายงานปัญหา เพราะกลัวถูกเลิกจ้างและสูญเสียเงินที่จ่ายไปแล้ว — วัฒนธรรม "กลัวตกงาน" คือศัตรูตัวร้ายของความปลอดภัยการบิน
🔴 คุณภาพและความมุ่งมั่นของนักบินที่ "ซื้อที่นั่ง" อาจไม่เท่ากับนักบินที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานจริงๆ หรือไม่? คือคำถามที่ยังรอคำตอบ
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ระบบนี้ผิดกฎหมายไหม?
ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรและบางส่วนของยุโรป — ผิดกฎหมายแรงงานอย่างชัดเจน
แต่ในประเทศไทย? ยังเป็น "พื้นที่สีเทา" ที่กฎหมายยังตามไม่ทัน..
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แล้วเราจะทำอะไรได้บ้าง?
ในฐานะผู้โดยสาร
📣 เรียกร้องให้ กพท. (CAAT) — สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาตสายการบินออกระเบียบห้ามสายการบินที่รับใบอนุญาตในไทยใช้ระบบ Pay to Fly
📣 เรียกร้องให้กระทรวงแรงงาน สอบสวนว่าระบบนี้ละเมิด พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน หรือเป็นการเอาเปรียบแรงงานในรูปแบบใหม่หรือไม่
📣 ในฐานะผู้บริโภค เราสามารถตั้งคำถามกับสายการบินโดยตรงว่า — "สายการบินของคุณใช้ระบบ Pay to Fly หรือเปล่า?"
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ท้องฟ้าที่ปลอดภัยควรเริ่มจากนโยบายการจ้างงานที่ยุติธรรม
ในประเทศไทย ถ้าเราไม่ถาม ก็ไม่มีใครตอบ จนกว่าจะเกิดอุบัติเหตุ !
💬 แชร์โพสต์นี้ ถ้าคุณคิดว่าผู้โดยสารทุกคนมีสิทธิ์รู้ว่า ใครกำลังบินพาพวกเขาขึ้นฟ้า“