กลัวต้องรบจริง! โฆษกฮุนเซนรุดแจง ยันนายใหญ่ไม่คิดใช้กำลังชิงดินแดนจากไทย ย้ำจุดยืนใช้แนวทางสันติเท่านั้น

โฆษกฮุนเซนรุดชี้แจง วอนสื่อไทยบางสำนักช่วยแก้ข่าว ชี้ตีความคำพูดของนายใหญ่ผิดพลาด ยันไม่ได้สนับสนุนให้ใช้กำลังทหารชิงดินแดนจากไทย แค่บอกว่ามี 2 ทางเลือกคือสงครามหรือการเจรจา แต่สุดท้าย กัมพูชาเลือกวิธีเจรจาและใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
นาย เจีย ธีริฐ โฆษกของนายฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งรัฐ และประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยบางสำนัก ที่มีการนำเสนอคำปราศรัยของนายฮุนเซนผิดไปจากเนื้อหาความเป็นจริง ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับประเทศไทย
นาย เจีย แถลงว่า ในโอกาสที่นายฮุนเซนได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและซักถามสารทุกข์สุกดิบของผู้ประสบภัยสงครามที่จังหวัดบันเตียเมียนเจย เมื่อเช้าวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นายฮุนเซนไม่ได้ประกาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับไทยด้วยการใช้กำลังทางทหาร ตามที่สื่อไทยบางสำนักนำเสนอแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม นายฮุนเซนได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหานี้
โฆษกของนายฮุนเซนได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในคำปราศรัยดังกล่าว นายฮุนเซนเพียงแค่บอกว่ามีแนวการทวงคืนดินแดนจากไทย 2 ทางเลือก คือแนวทางทาที่หนึ่ง การใช้กำลังทางทหาร แนวทางที่สอง การแก้ไขปัญหาเขตแดนโดยสันติวิธี ผ่านกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ
“ใน 2 ทางเลือกทั้งสองนี้ สมเด็จฮุนเซนได้เน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่า กัมพูชาจะไม่เลือกเส้นทางการใช้กำลังทหาร แต่จะเลือกการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีและพึ่งพาตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศ” นายเจีย กล่าว และย้ำว่า คำกล่าวของนายฮุนเซนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงจุดยืนของกัมพูชาที่ยึดมั่นในการแก้ปัญหาด้วยความสงบและการเคารพกฎหมายสากล
โฆษกของนายฮุนเซนยังได้เรียกร้องและวิงวอนให้สื่อมวลชนไทยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาชายแดนระหว่างประเทศทั้งสอง