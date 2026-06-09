รพ.พระมงกุฎเกล้า เผยนวัตกรรมไทยกู้ชีวิตทหารกล้า ใช้ไทเทเนียมพิมพ์ 3 มิติ ซ่อมกระดูกสำเร็จ

นวัตกรรมฝีมือคนไทยสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้ง เมื่อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำเทคโนโลยีไทเทเนียมพิมพ์ 3 มิติ มาช่วยซ่อมแซมกระดูกที่สูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกล้า จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง นับเป็นความสำเร็จสำคัญของวงการแพทย์ไทยที่ได้รับการจับตามอง
วันนี้ (9 มิ.ย.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี “โลหะไทเทเนียมพิมพ์ 3 มิติ” มาใช้รักษาผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบ โดยออกแบบอุปกรณ์เฉพาะบุคคลเพื่อยึดตรึงและฟื้นฟูโครงสร้างกระดูกที่เสียหายอย่างซับซ้อน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้ง
ผู้ป่วยรายดังกล่าวคือ พลทหารราชานนท์ ไกยะฝ่าย ซึ่งได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนสูญเสียกระดูกบางส่วนจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ความไม่สงบ ทีมแพทย์และวิศวกรการแพทย์จึงร่วมกันออกแบบอุปกรณ์ไทเทเนียมเฉพาะรายด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อให้พอดีกับสรีระของผู้ป่วยอย่างแม่นยำ ช่วยแก้ปัญหาการยึดตรึงกระดูกที่แตกละเอียดและซับซ้อนกว่าวิธีการรักษาทั่วไป
เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์กำลังมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยทั่วโลก โดยเฉพาะการสร้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนไทเทเนียมเฉพาะบุคคลที่สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของผู้ป่วย
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นำโดย พันเอก ศาสตราจารย์ สุริยา ลือนาม และทีมวิศวกรเมดิคอลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งร่วมกันพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนสูง
นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทย ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ในการช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยเฉพาะกำลังพลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติ และเป็นตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม