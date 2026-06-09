อายุเป็นเพียงตัวเลข! หนุ่มน้อยวัย 15 ปี สู้ชีวิตโพสต์หางานออนไลน์พร้อมโชว์เรซูเมสกิลขั้นเทพ

เด็กหนุ่มวัย 15 ปี โพสต์หางานพร้อมแนบเรซูเมอัดแน่นด้วยทักษะการตลาดดิจิทัล เพื่อหารายได้ส่งตัวเองเรียนเนื่องจากครอบครัวมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ ล่าสุดชาวเน็ตและผู้ประกอบการแห่ชื่นชมในความขยันและกตัญญู
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “คุณ ณัฐดนัยฯ” ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มวัยเพียง 15 ปี จากจังหวัดขอนแก่น ได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มหางานเพื่อหารายได้ส่งตัวเองเรียน เนื่องจากทางบ้านมีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ โดยระบุว่า “อยากหารายได้เลี้ยงตัวเอง ฝากพี่ๆ บริษัทเอ็นดูผมด้วยนะครับ ถึงผมจะอายุยังไม่ครบ 18-20 ปี แต่ผมพร้อมสำหรับการฝึกฝนครับ”
นอกจากนี้ เจ้าตัวแนบ "เรซูเม (Resume)" ที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ และอัดแน่นไปด้วยทักษะด้านการตลาดออนไลน์ โดยทักษะการทำงาน: สามารถโปรโมทสินค้าออนไลน์ , ตอบแชทดูแลลูกค้า และเป็นผู้ช่วยงานการตลาด
ความสามารถด้านโปรแกรม ใช้ Canva ในการออกแบบพื้นฐาน, จัดการระบบหลังบ้าน Facebook / TikTok / Line OA และใช้งาน Google Docs / Word ได้เป็นอย่างดี
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตและผู้ประกอบการจำนวนมากเข้ามาแสดงความชื่นชมในความกล้า ความคิดสร้างสรรค์ และความกตัญญู พร้อมทั้งช่วยกันแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้น้องได้เจอกับงานที่เหมาะสมและปลอดภัยภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก