ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีฯ ชวนคนเมืองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ต่อยอดสู่ “BANGKOK ACTIVE ELECTION 2026”

The Active ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีเครือข่าย เปิดเวที “BANGKOK ACTIVE Networking” ชวนคนเมืองระดมไอเดียขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะขนาดย่อม สู่ “BANGKOK ACTIVE ELECTION 2026” เทศกาลชวนประชาชนร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย. ที่สวนลุมพินี
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวที “BANGKOK ACTIVE Networking” เวทีแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะขนาดย่อม ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายในงานแถลงข่าว “Next Station อนาคตกรุงเทพฯ” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวทีดังกล่าวเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งในห้องประชุมและผู้ชมทางออนไลน์ ร่วมสะท้อนความคิดเห็นและเสนอแนวคิดพัฒนาเมืองแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Mentimeter
เริ่มต้นด้วย จามีกร อำนาจผูก นักออกแบบนโยบายจากสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนเองไม่ได้เป็นคนกรุงเทพฯ แต่มีโอกาสเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่บ่อย ๆ เห็นว่าที่นี่เปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกขึ้น รถไฟฟ้าครอบคลุมมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่า เมืองยังสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกมาก
ขจร เจียรนัยพานิชย์ นายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทย สะท้อนภาพกรุงเทพฯ ผ่านสายตาของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวง โดยมองว่า กรุงเทพฯ ไม่ได้เติบโตแค่ในเชิงกายภาพ แต่ยังเติบโตอย่างมากในฐานะ “เมืองหลวงของโซเชียลมีเดีย” ที่มีจำนวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์บน TikTok ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และผู้ใช้งาน Facebook ติดอันดับ Top 10 ของโลก แม้บางตัวชี้วัดของเมืองอาจลดลง แต่จำนวนครีเอเตอร์กลับเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นอีกแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเมือง และยังมีศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว หากสามารถใช้พลังของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
“กรุงเทพฯ มีของดีเยอะมาก และคนไทยเองก็ชอบทำคอนเทนต์ วันนี้หลายอย่างเปิดกว้างขึ้น เช่น การถ่ายทำในสวนสาธารณะก็สะดวกกว่าเดิม ผมคิดว่าเมืองอาจต้องมีพื้นที่กลางสำหรับคนทำคอนเทนต์ เหมือนที่มีสวนสาธารณะสำหรับคนออกกำลังกาย” ขจร กล่าว
ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park กล่าวว่า โอกาสการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้สำคัญว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ แต่คือโอกาสของการคุยเรื่องเมืองอย่างจริงจัง ทั้งในมุมจินตนการ ข้อมูลความเป็นจริง ข้อจำกัด ทำอย่างไรจะสามารถไปต่อได้ ทำให้แนวคิดต่าง ๆ จากภาคประชาชนถูกส่งผ่านไปยังผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ขณะที่ ดวงรักษ์ เลิศมั่งมี ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิวายไอวาย (WHY I WHY Foundation) ย้ำถึงบทบาทของคนรุ่นใหม่กับการมีส่วนร่วมของเมือง ว่าแม้การมีส่วนร่วมจะยังไม่เต็มร้อย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือการมี “พื้นที่ตรงกลาง” ที่เปิดให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาพูดคุยและทำงานร่วมกับภาครัฐมากขึ้น โดยยกตัวอย่าง “สภาเมืองคนรุ่นใหม่ กทม.” ที่เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นเมือง และทำงานร่วมกับผู้บริหาร กทม. แม้การประชุมจะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในรอบหลายปี แต่ถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เพื่อเปิดพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้คนมาร่วมออกแบบ ร่วมจินตนาการถึงอนาคตเมือง อีกรูปธรรมสำคัญคือ เทศกาลชวนคนมาร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ดีกว่านี้ ในงาน “BANGKOK ACTIVE ELECTION 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ สวนลุมพินี เพื่อชวนประชาชนร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Active City Vision In the park เวทีแสดงวิสัยทัศน์ นำเสนอนโยบาย และเวิร์กช็อปเพื่อเมืองที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมเช่น Bangkok Open Mic และ Mini Forum 2. Policy Market ตลาดนัดนโยบาย ที่จะเปิดให้ประชาชนได้ศึกษา เลือกช้อป แสดงความเห็น หรือช่วยต่อยอดข้อเสนอพัฒนาเมืองที่เป็นไปได้ ผ่านกิจกรรมเช่น ตลาดนัดนโยบาย, Active Data Lab, Exhibition ที่สามารถ Interactive ไปกับเนื้อหาต่าง ๆ ได้ 3. Bangkok Active Festival เทศกาลที่จะชวนทุกคนมาร่วมเล่นและพูดคุยถึงอนาคตของกรุงเทพฯ ไปพร้อมกัน ผ่านกิจกรรมเช่น ปั่นเป็ด Talk คุยเรื่องเมืองกับคนแปลกหน้าบนเรือเป็ด, ตลาดเขียว, Book Truck อ่านหนังสือใต้ร่มไม้, Boardgame, พื้นที่เล่นอิสระ ฯลฯ เป็นต้น
ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส ในฐานะผู้ดำเนินรายการ กล่าวว่า ไทยพีบีเอสไม่ได้มองงานนี้เป็นเพียงเทศกาลกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมทางนโยบาย โดยเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาควิชาการ ภาคประชาชน และผู้กำหนดนโยบาย ผ่าน 4 กลไกสำคัญ ได้แก่ การสร้างพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ การจัดเวทีสาธารณะ การจัดทำข้อเสนอนโยบายในรูปแบบสมุดปกขาว (Policy Brief) และการติดตามความคืบหน้านโยบายผ่านแพลตฟอร์ม Policy Watch
ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลเจาะลึก และการรายงานผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ทั้งหมดนี้ได้ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทาง เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/BKKElection69