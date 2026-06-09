“ฮุนเซน” ว้าก จนท.กัมพูชา ถมดินประตูด่านทำไม ไทยอยากปิดก็ปิดไป เราไม่เดือดร้อน ไม่ต้องไปทำอะไรตอบโต้

“ฮุนเซน” ตำหนิเจ้าหน้าที่กัมพูชา ถมดินปิดประตูทางเข้าออกด่าน ลั่นไทยอยากปิดอีก 500 ปีก็ปิดไป ไม่ใช่เรื่องของกัมพูชา เราไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องไปทำอะไรตอบโต้
เช้าวันที่ 9 มิ.ย.2569 นายฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งรัฐ และประธานวุฒิสภา กัมพูชา ได้เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะประชาชนผู้อพยพจากสงครามที่หมู่บ้านซึ่งรัฐบาลกัมพูชาสร้างเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ในตำบลสลักกราม อำเภอสวายจิก จังหวัดบันเตียเมียนเจย หลังจากนั้นได้กล่าวปราศรัยกับชาวกัมพูชาและจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับ รวมกว่า 3 พันคน
ตอนหนึ่งนายฮุนเซน ได้กล่าวภึงกรณีการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เรื่องที่ไทยจะปิดชายแดนนั้น ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไป อย่าพูดเรื่องจะปิดชายแดน 6 เดือน หรือ 6 ปี ให้เสียเวลาเลย พวกเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมาย แล้วเหตุใดเราจะต้องไปขุดดินหรือเอาดินไปถมบนถนนด้วย?
“แต่อย่าให้ใครมาพูดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดมิตรภาพหรือปิดความสัมพันธ์ ไม่ใช่เช่นนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิด และไม่สามารถยอมรับได้ ชายแดนกัมพูชา-ไทยนั้น ควรเปิดหรือปิดก็ต้องดำเนินการอย่างราบรื่นและเหมาะสม
“หากไทยยังต้องการจะปิดต่อ ก็ปิดไปเลย จะปิดไปอีก 100 ปี หรือ 500 ปีก็ปิดไป ช่างมันเถอะ แล้วเราจำเป็นต้องเดือดร้อนด้วยเหรอ?
“ถ้าเขาเคยเปิด เขาก็เปิดไป แต่ถ้าตอนนี้เขาอยากจะปิด มันก็เรื่องของเขา ฝั่งเราไม่มีความจำเป็นต้องไปทำอะไร หรือต้องไปขุดดินถมทางอะไรใส่ฝั่งเขาหรอก” นายฮุนเซน กล่าว
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ฝ่ายกัมพูชาใช้รถแบ็กโฮมาถมดินปิดประตูบริเวณด่านเขาดิน-พนมได ตรงกับพื้นที่ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ของไทย ซึ่งคาดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการเปิดด่านค้าขายกับไทย ทางกัมพูชาจึงนำดินมาถมปิดทางเข้าออกด่านเพื่อยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ต้องการเปิดด่านแต่อย่างใด