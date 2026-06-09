สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ เข้าใจทุกวิกฤตการเงิน ย้ำจุดยืน ‘เพื่อนที่พร้อมเคียงข้างคนไทย’

9 มิ.ย. 69 – สมหวัง เงินสั่งได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในกลุ่มธนาคารทิสโก้ เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนในการเป็นเพื่อนแท้ทางการเงินที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด “สินเชื่อรถแลกเงิน รวดเร็ว ทันใจ เรียกใช้สมหวัง” สะท้อนบทบาทการเป็นที่พึ่งที่เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือคนไทยที่ต้องการเงินด่วน เพื่อสู้ต่อ ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ
นายสุรัตน์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไฮเวย์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มทิสโก้) ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท และนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คนไทยยังคงเผชิญภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนในระดับสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสภาพคล่องลดลง และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้มองลูกค้าเป็นเพียงผู้ขอสินเชื่อ แต่มองเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจ ‘สมหวัง เงินสั่งได้’ จึงเลือกใช้เรื่องราวใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้จริงกับทุกคนมาถ่ายทอดผ่านโฆษณาชุดนี้ เพื่อยืนยันว่าไม่ว่าปัญหาทางการเงินจะหนักหนาเพียงใด เราพร้อมเป็นที่พึ่งพิงด้วยความจริงใจ และมุ่งมั่นมอบบริการที่รวดเร็ว ทันใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินก้อนไปคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที และก้าวต่อไปได้
ภาพยนต์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริงของคนสู้ชีวิต 3 รูปแบบ แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่จริงจังแต่ ‘สมหวัง เงินสั่งได้’ เลือกที่จะเล่าเรื่องด้วยโทนที่อบอุ่นสอดแทรกอารมณ์ขัน สะท้อนว่า ทุกปัญหามีทางออก และสมหวังพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่รับฟังและช่วยเหลืออยู่เสมอนำแสดงโดย “เด่นคุณ งามเนตร” พรีเซนเตอร์พระเอกดังที่อยู่กับครอบครัวสมหวังฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของความเป็นเพื่อนที่จริงใจและเชื่อถือได้ โดยโฆษณาชุดนี้แบ่งเล่าเรื่องราวออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
• ตอน กำลังจะจม – เล่าเรื่องราวผ่านไรเดอร์ ตัวแทนของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินและต้องการเงินด่วนมาซ่อมแซมที่พักอาศัย
• ตอน มองไม่เห็นทาง – เล่าเรื่องราวผ่านพนักงานออฟฟิศ ตัวแทนของผู้ใช้รถเก๋ง ที่มีภาระหนี้ที่จำเป็นมากมาย และต้องการนำเงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
• ตอน หลังชนฝา – เล่าเรื่องราวผ่านแม่ค้าร้านอาหาร ตัวแทนของผู้ใช้รถกระบะ ที่ต้องการเงินลงทุนในการขยับขยายร้าน ต่อยอดธุรกิจ ขยายกิจการ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
สามารถรับชมโฆษณา “สินเชื่อรถแลกเงิน รวดเร็ว ทันใจ เรียกใช้สมหวัง” ได้แล้ววันนี้ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ สมหวัง เงินสั่งได้
สมหวัง เงินสั่งได้ ภายใต้บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้ เปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อปี2555 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท ตั้งแต่รถ 2 – 22 ล้อ ไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ อนุมัติไว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน และให้วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนี้เกินตัว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์อยู่ระหว่าง 12% – 24% ต่อปี และสำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อยู่ระหว่าง 15% - 24% ต่อปี ทั้งนี้ เงื่อนไขในการพิจารณาให้สินเชื่อเป็นไปตามผู้ให้สินเชื่อกำหนดสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณในยามฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-4000 LINE: @Somwang หรือ เว็บไซต์: www.somwang.co.th