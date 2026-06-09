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“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"แม่ทัพกุ้ง" พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ประกาศอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วในวันนี้ (9 มิ.ย.) พร้อมเปิดใจขออโหสิกรรมต่อทุกท่านทั้งกาย วาจา ใจ เผยการบวชครั้งนี้ตั้งจิตมั่นขออุทิศส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณทหารกล้าและประชาชนที่สูญเสียชีวิตในการปกป้องอธิปไตยจากสมรภูมิไทย-เขมรทุกผู้ทุกนาม

วันนี้ (9 มิ.ย.) เพจ “FC แม่ทัพกุ้ง พลเอกบุญสิน พาดกลาง” ได้โพสต์ข้อความจากข้อความจาก แม่ทัพกุ้ง หรือ พระบุญสิน โชติปัญโญ

เผยว่า “กระผม พลเอก บุญสิน พาดกลาง (แม่ทัพกุ้ง) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 กระผมได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าศรีคุณาราม โดยได้รับฉายาว่า “พระบุญสิน โชติปัญโญ”

ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน หากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เคยล่วงเกินผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าด้วยกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่กระผมด้วย 

 
การอุปสมบทครั้งนี้ กระผมมีความตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และอุทิศบุญกุศลตลอดระยะเวลา ๑ พรรษา แด่ทหารไทยและประชาชาชนที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยของชาติ จากความขัดแย้ง ไทย-เขมร ในห้วงที่ผ่านมาทุกผู้ทุกนาม 

 
กระผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้เสมอมา พร้อมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และผลแห่งบุญกุศลที่จะได้รับจากการอุปสมบทนี้ จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”









“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร
“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร
“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร
“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร
“แม่ทัพกุ้ง” เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตั้งใจบวช 1 พรรษาอุทิศกุศลให้ทหารกล้า-ปชช. ศึกไทย-เขมร