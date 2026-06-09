คลิปสะเทือนใจ! เด็กออทิสติกไร้คนดูแลผลักเด็กหญิงตกสไลเดอร์ บาดเจ็บสาหัส

กลายเป็นคลิปอุทาหรณ์ที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์ เมื่อเด็กหญิงรายหนึ่งถูกเด็กชายออทิสติกที่ไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลผลักตกจากสไลเดอร์สูงประมาณ 1.5 เมตร จนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณกระดูกคอและดวงตา สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในสนามเด็กเล่น และตอกย้ำถึงความสำคัญของการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการเฝ้าระวังเด็กเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียร้ายแรงได้ในพริบตาเดียว
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เก่ง มา เล่า” ออกมาโพสต์คลิปวิดีโออุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองจากเหตุการณ์สะเทือนใจ
เมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งถูกเด็กชายออทิสติกที่ไร้ผู้ปกครองดูแลผลักตกจากสไลเดอร์สูง 1.5 เมตร จนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณกระดูกคอและดวงตา
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำว่าสนามเด็กเล่นไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ และอุบัติเหตุจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที
ดังนั้นผู้ปกครองจึงต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบและคอยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเสมอเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้ความประมาทเพียงชั่วครู่นำไปสู่ความเจ็บปวดหรือความสูญเสียไปตลอดชีวิต