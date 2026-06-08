โรงพยาบาลพระรามเก้า ตอกย้ำบทบาทด้าน Medical AI ของไทย คว้ารางวัล Diamond ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน HealthTech ไทยสู่เวทีอาเซียน

โรงพยาบาลพระรามเก้า รับรางวัล “Thai HealthTech Excellence Awards 2026” ในฐานะผู้สนับสนุน HealthTech Ecosystem ระดับ Diamond ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายในงาน “Health Tech Thailand Executive Dinner 2026” เวทีสำคัญระดับประเทศที่รวบรวมผู้นำด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี นวัตกรรม นักลงทุน และผู้ประกอบการด้าน HealthTech ของไทยและภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Medical AI in Action: From Source Code to Scale” โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระรามเก้ามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ HealthTech Ecosystem ไทย ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สตาร์ทอัพ และพันธมิตรทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub และศูนย์กลางด้าน Medical AI ระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
นพ.วิทยา วันเพ็ญ รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่าโรงพยาบาลพระรามเก้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Thai HealthTech Excellence Awards 2026 ระดับ Diamond ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลในการมีส่วนร่วมยกระดับระบบบริการสุขภาพไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ผ่านการสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่สามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและระบบสาธารณสุข
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในระบบบริการทางการแพทย์ โดยเปิดพื้นที่ให้เกิดการศึกษา ทดลอง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ในบริบทของโรงพยาบาลจริง พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมองด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วย การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และความต้องการที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและระบบสุขภาพอย่างแท้จริง”
รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจขององค์กรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการส่งเสริม Medical AI การสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ให้ทันสมัย ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาและประสบการณ์ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
นพ.วิทยา กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจุบัน AI และ Digital Health กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบ ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านระบบสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล (Healthcare Transformation) ผ่านการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย แม่นยำ รวดเร็ว และเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกมิติ
“เราเชื่อว่าอนาคตของการดูแลสุขภาพ ไม่ควรรอให้คนไข้เจ็บป่วยแล้วค่อยรักษา แต่ควรมุ่งไปสู่การดูแลเชิงป้องกันที่มีคุณภาพเหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้สามารถต่อยอดสู่การใช้งานจริง สร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วยและระบบสุขภาพไทย รวมถึงการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและ Medical AI ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต”
สามารถติดตามข่าวสารนวัตกรรมและข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลพระรามเก้าได้ที่ www.praram9.comหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.1270 และ Line: @praram9hospital