ททท. ผนึกพันธมิตร เปิดฉาก “Amazing Thailand Grand Sale 2026” ชูศักยภาพไทยแบรนด์ สู่การมอบ Grand Experience กระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดเดือนมิถุนายน–สิงหาคมนี้

วันนี้ (8 มิถุนายน 2569) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 โดยมีนายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวเปิดงานฯ พร้อมด้วยนางกาญจนา ชนาเทพาพร ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจ Thai Brands และ แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ดารานักแสดงและตัวแทนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมเสวนาแนะนำโครงการฯ ณ อาคารสยามสเคป (SIAMSCAPE) ยกระดับแคมเปญส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด “Unforgettable Experience of Thai Brands” กับ 4 กิจกรรมไฮไลต์ ชูเสน่ห์แบรนด์ไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผสานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคม พร้อมตั้งเป้าสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระหว่างกิจกรรมกว่า 700ล้านบาท
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026 จะเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสร้างความคึกคักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายน–สิงหาคมนี้ โดยจะยกระดับจากแคมเปญลดราคาสู่ “Grand Experience of Thai Brands” ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบเสน่ห์ของแบรนด์ไทยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราว คุณค่าและเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ คัดสรรประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่าย ควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์สินค้า บริการ และการท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมส่งมอบความประทับใจในทุกช่วงของการเดินทาง (Customer Journey)
ปีนี้ ททท. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์มากขึ้น จึงตั้งใจผลักดัน “Thai Brands” ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แนวคิด “Unforgettable Experience of Thai Brands” โดยมุ่งผลักดันแบรนด์ไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวไทย ผ่านการนำเสนอจุดแข็งด้านคุณภาพ งานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีศักยภาพต่อยอดสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวและเปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยในระยะยาว พร้อมคาดหวังว่าโครงการฯ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศ และสร้างรายได้ระหว่างจัดกิจกรรมมากกว่า 700 ล้านบาท
Amazing Thailand Grand Sale 2026 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม “Go Shop Get Bag” สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายครบ 2,000 บาทต่อใบเสร็จในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ สามารถนำใบเสร็จมาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของโครงการฯ และแลกรับ Shopping Bag ได้ที่จุด Redemption ของแต่ละสถานประกอบการ 2) กิจกรรม “Once Shop One Prize” เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท และลงทะเบียนใบเสร็จผ่านเว็บไซต์โครงการฯ มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ ทั้งรถยนต์ EV และแพ็กเกจท่องเที่ยว รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท 3) กิจกรรม “Shop On Top” เพียงซื้อสินค้าในสถานประกอบการที่ร่วมโครงการฯ และบันทึกยอดการซื้อบนเว็บไซต์รับไปเลยสินค้า Limited จากแบรนด์ไทยดีไซน์เก๋! จำนวน 10 รางวัล มูลค่ากว่า 200,000 บาท 4) กิจกรรม “Top Seller” สำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ หากมียอดการขายในระดับที่กำหนด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตามลำดับการสะสมยอดขายในระยะเวลากิจกรรม โดยแบ่งเป็นระดับ Diamond มูลค่า 10 ล้านบาท, Gold มูลค่า 5 ล้านบาท, Silver มูลค่า 3 ล้านบาท และ Bronze มูลค่า 500,000 บาท เพื่อยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
นอกจากนี้ ททท. ยังจัดเต็มสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกดรับผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์และนำ Code ไปใช้ที่สถานประกอบการได้ทันที โดยมีสถานประกอบการภายใต้โครงการฯ อาทิ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เช่น กลุ่มเซ็นทรัล, เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, วัน แบงค็อก, ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ แอท งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟสไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์, ศูนย์การค้าจังซีลอน, เทอร์มินอล 21, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์, บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด, บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), เกทเวย์ เอกมัย, ลาซาล อเวนิว, โครงการ ฟีนิกซ์ ประตูน้ำ เป็นต้น บัตรเครดิต เช่น มาสเตอร์การ์ด, วีซ่า ประเทศไทย, ยูเนี่ยนเพย์ ชอปปิงแพลตฟอร์ม ได้แก่ ช้อปปี้ โรงแรม/ที่พัก/สปา ได้แก่ ศรีพันวา ภูเก็ต ลักชัวรี พูลวิลล่า โฮเทล , บาบา บีช คลับ หัวหิน , โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ , เดอะ นิมมาน โฮเทล , เอวาโฮเทล อุดรธานี , อเวย์เชียงใหม่ท่าแพรีสอร์ท , ฟ้าล้านนาสปา เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการฯ กิจกรรมและสิทธิพิเศษได้ที่เว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/amazingthailandgrandsale หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @thailandgrandsale