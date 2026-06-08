“ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร” โจ มณฑาณี โพสต์ตอบสนธิ ปมทวงหลักฐานรีดเงิน 5 ล้าน

ประเด็นร้อนทางการเมืองยังคงถูกจับตา หลัง “สนธิ ลิ้มทองกุล” ออกมาตั้งคำถามถึงข้อกล่าวหาเรื่องการรีดเงินเดือนละ 5 ล้านบาทที่ “โจ มณฑาณี” เคยโพสต์ไว้ โดยเรียกร้องให้มีการเปิดเผยหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ล่าสุด โจออกมาโต้กลับอย่างเผ็ดร้อน ยืนยันว่าไม่เคยเอ่ยชื่อหรือชี้เป้าบุคคลใด พร้อมตั้งคำถามกลับว่าหากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เหตุใดจึงต้องออกมาเรียกร้องหลักฐาน ขณะเดียวกันยังระบุว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย และพร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาของศาลหากจำเป็น
จากกรณี สนธิ ลิ้มทองกุล ตั้งคำถามต่อกรณีที่ โจ มณฑาณี โพสต์อ้างว่ามีกลุ่มบุคคลพยายามรีดเงินจาก พิพัฒน์ รัชกิจประการ เดือนละ 5 ล้านบาท โดยชี้ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี และไม่มีการแสดงหลักฐานต่อสาธารณะ จึงเห็นว่าหากข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริงควรนำข้อมูลที่ตรวจสอบได้ออกมาเปิดเผย พร้อมเตือนว่าการขยายข่าวหรือแชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงรองรับอาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพร่กระจายของประเด็นดังกล่าวในเครือข่ายสื่อและกลุ่มการเมืองต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการประสานงานกันหรือว่าข้อกล่าวหาเรื่องการรีดเงินดังกล่าวเป็นความจริง โดยยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันหรือดำเนินคดีอย่างเป็นทางการ
ล่าสุด วันนี้ (8 มิ.ย.) “โจ มณฑาณี” ออกมาโพสต์ข้อความ ตอบโต้ต่อ สนธิ ลิ้มทองกุล โดยยืนยันว่าเธอไม่เคยเอ่ยชื่อ บอกใบ้ หรือชี้เป้าบุคคลใดในกรณีข้อกล่าวหาเรื่อง “รีดเงินเดือนละ 5 ล้านบาท” และตั้งคำถามว่าหากนายสนธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เหตุใดจึงออกมาเรียกร้องให้แสดงหลักฐาน
พร้อมทั้งระบุว่าหลักฐานที่เธอมีคือกรณีที่ตนมองว่าสื่อของนายสนธิได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวหาบุคคลบริสุทธิ์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งเธอยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมนำเสนอต่อศาล นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้นายสนธิชี้แจงต่อสังคมว่าทำไมจึงแสดงตัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เธออ้างว่าไม่ได้ระบุถึงบุคคลใดโดยตรง