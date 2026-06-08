ชาวเน็ตแห่สมน้ำหน้า! “ผีน้อยเกาหลี” เมาจัดปลุกไม่ตื่น แท็กซี่ส่งตรงถึงโรงพัก ตม. ส่งกลับไทย

ผีน้อยเกาหลีโพสต์ตัดพ้อหลังโดนส่งกลับไทยเพราะความเมา ไปเที่ยวผับขากลับขึ้นแท็กซี่แล้วหลับลึก ปลุกไม่ตื่นจนคนขับต้องส่งตำรวจ สุดท้ายส่งถึง ตม. ด้านชาวเน็ตไทยประสานเสียงแห่เมนต์สมน้ำหน้า
วันนี้ (8 มิ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวไทยรายหนึ่งที่ไปทำงานเป็นผีน้อยเกาหลี ได้โพสต์เล่าถึงประสบการณ์โดนส่งกลับประเทศเพราะ “เมา” โดยเจ้าตัวระบุข้อความว่า “เบิดคำสิเว้า อย่าหาทำกันอีกนะ เมาขึ้นรถแท็กซี่ ปลุกบ่ตื่น มันเลยเอาไปส่งสถานีตำรวจ ไปสร่างอีกที อยู่ ตม.
“เสียใจแท้วะ กูตื่นไปไม่ทัน นิดเดียว ไปถึงโรงพัก ไม่ทันแล้ว ไปเจอกันที่ไทยนะ”
หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่น ว่า สมน้ำหน้า , ใช้ชีวิตแบบผิกกฏหมายแล้วยังใช้แบบไม่มีสติอีก , สมน้ำหน้าจ้า , สม...จับให้หมดตัวปัญหา