"ปาม วาทะลูกหนัง" แจงดราม่าลิขสิทธิ์ Fan Cam แอนฟิลด์ ยันติดต่อเจ้าของคลิปตั้งแต่วันแรก ไร้เจตนาละเมิดมารยาท

"ปาม วาทะลูกหนัง" เจ้าของเพจกีฬาดัง ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้ว ยืนยันติดต่อขอโทษและอธิบายเหตุผลกับเจ้าของคลิปตั้งแต่วันแรกที่เผยแพร่ พร้อมใส่เครดิตให้เบื้องต้นหลังพยายามไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ย้ำชัดไม่ได้นิ่งนอนใจหรือไร้มารยาทตามที่ถูกวิจารณ์
จากกรณี ดราม่าลิขสิทธิ์คลิป หลังเพจดังนำคลิป Fan Cam ในสนามแอนฟิลด์ไปใช้โดยไม่ให้เครดิต พร้อมอ้างสิทธิ์การเป็นพาร์ทเนอร์ทางการที่ระบุว่าคลิปทุกตัวในสนามถือเป็นลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีก ล่าสุดเกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ เมื่อนักวิเคราะห์กฎหมายออกโรงแย้งว่า กฎการยึดกรรมสิทธิ์ดังกล่าวอาจเข้าข่าย "ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม" และอ้างอิงบรรทัดฐานศาลยุโรปที่ชี้ว่าแฟนบอลผู้ถ่ายคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริง ขณะที่อินฟลูเอนเซอร์สายกีฬาเห็นต่าง มองว่าพาร์ทเนอร์ทางการยังคงถือไพ่เหนือกว่าในทางกฎหมาย ส่วนเรื่องการให้เครดิตเป็นเพียงบรรทัดฐานทางมารยาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ทางเพจ “ปาม วาทะลูกหนัง หริรักษ์ เกื้อสุข“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็ดดรามาดังกล่าว ระบุ หลังเผยแพร่คลิปได้ติดต่อเจ้าของคลิปตั้งแต่วันแรกเพื่ออธิบายเหตุผลในการใช้งาน พร้อมขออภัยเรื่องการไม่ใส่เครดิตและยืนยันว่าจะปรับปรุงแก้ไข
รวมถึงตอบคำถามต่าง ๆ ทั้งในคอมเมนต์และช่องทางส่วนตัวหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ทำให้ไม่สามารถพูดคุยหรือไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกันได้ จึงแก้ไขเบื้องต้นด้วยการใส่เครดิตไว้ใต้คลิป
กระทั่งล่าสุดจึงมีโอกาสได้พูดคุยกันจริงจังหลังประเด็นบานปลาย โดยยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือไร้มารยาท แต่พยายามแสดงความรับผิดชอบและติดต่อเจ้าของคลิปมาตั้งแต่แรกด้วยความจริงใจแล้ว ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ถึงดราม่าล่าสุดนะครับ ไม่ขอพูดถึงเรื่องการใช้สิทธิ แต่ในเรื่องมารยาท ผมได้ติดต่อเจ้าของคลิปตั้งแต่วันแรกที่ลง และทั้งตัวผมและทีม เพื่อชี้แจงและอธิบายเหตุผลทั้งหมดแล้ว ว่าทำไมถึงใช้ รวมถึงในช่องแสดงความคิดเห็นบนไอจี ทั้งขออภัยในเรื่องการไม่ใส่เครดิต และจะปรับปรุงแก้ไข
แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ทั้งได้ตอบคำถามทั้งหมดหลายข้อในโพสต์ที่ว่า ในไอจีตั้งแต่ก่อนลงแล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ มีเพียงการแคปที่ไปคอมเมนต์มาโพสต์คำถามเหล่านั้นในเฟสบุ๊คใหม่อีกครั้ง ซึ่งก็ได้เข้าไปตอบอีกรอบ ซึ่งเหตุผลที่ให้ไว้ในเพจคือ
"หลังจากที่ตอบในคอมเมนต์มาแล้ว ข้อความเหมือนกัน กับที่ตอบคอมเมนต์มานะครับ" ซึ่งพอไม่มีการตอบ ผมจึงพูดคุย ไกล่เกลี่ยเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้ ทำได้เพียงใส่เครดิตวีดีโอในข้อความล่างคลิป และไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นส่วนตัวเพิ่มหลังจากนั้น จนสุดท้ายพึ่งได้มาคุยกันจริงๆวันนี้ครับ พอดราม่ามันบานปลายแบบนี้และได้ส่งเอกสารบางส่วนให้ดู
สำหรับท่านที่คิดและบอกว่า ทางผมละเลยในเรื่องนี้ ไร้มารยาท ไม่ให้เครดิต จริงๆแล้วผมพยายามติดต่อตั้งแต่แรก ผมอยู่วงการนี้มาหลายปี ค่อนข้างละเอียดอ่อนกับดราม่า และเข้าใจถึงความไม่พอใจ แต่อยากยืนยันคือด้วยความตั้งใจ ว่าพยายามแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกที่โพสต์แล้วจริงๆครับ“