ฝรั่งเก็บ "หัวกุมารทอง" ข้างทางเข้าบ้าน ภรรยาชาวไทยสั่งทิ้งทันที ชาวเน็ตแซว เดี๋ยวได้รู้จักแอนนาเบลเมืองไทย!

กลายเป็นไวรัลหลังหนุ่มต่างชาติ เก็บ "หัวกุมารทอง" ตาแดง-ปากแดงจากข้างถนนเข้าบ้าน แต่เจอภรรยาชาวไทยกรีดร้องสั่งให้เอาไปทิ้งทันที ลั่นไม่ใช่ทางพุทธและนำความอัปมงคลมาให้ ชาวเน็ตไทยโร่เตือน "เชื่อเมียเถอะพี่"
วันนี้ (8 มิ.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์เรื่องราวของหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งได้โพสต์ภาพหลังจากที่ไปเจอสิ่งของชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้าย "หัวกุมารทอง" ตกอยู่ข้างถนนแล้วเก็บกลับมาบ้าน แต่กลับถูกภรรยาชาวไทยสั่งให้เอาไปทิ้งทันที
เจ้าของโพสต์เล่าว่า “ภรรยาของเขาเป็นถึง แพทย์หญิงและนักวิจัย ที่มีผลงานตีพิมพ์มากมาย และครอบครัวของเธอเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องมิติลี้ลับหรือเรื่องผีสางมาก่อน แต่ความเชื่อนั้นต้องสั่นคลอนเมื่อเขาหิ้ว "วัตถุประหลาด" ชิ้นหนึ่งเข้าบ้าน
ซึ่งในภาพเผยให้เห็นว่าเป็น "ส่วนหัวของกุมารทอง" ในสภาพเก่าทรุดโทรม มีรอยเปื้อนคล้ายคราบเลือดที่ปากและดวงตาสีแดงก่ำชวนขนลุก ทันทีที่ภรรยาเห็น เธอกลับมีท่าทีหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด และสั่งห้ามนำสิ่งนี้เข้าบ้านเด็ดขาด
โดยเธอให้เหตุผลว่า:
- ไม่ใช่หลักพระพุทธศาสนา
- อาจนำความโชคร้ายและสิ่งอัปมงคลมาสู่ผู้อยู่อาศัย”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกกอนไลน์ มีชาวเน็ตคอมเมนต์แซวหนุ่มต่างชาติรายนี้เป็นจำนวนมาก เช่น Art Toy , เดี๋ยวได้รู้จักแอนนาเบลเมืองไทย , เอาไปคืนที่เดิม , แดงทั้งตาทั้งปาก