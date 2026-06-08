ไขปริศนา "ดวงตาเมืองไทย" อ.ปริญญา เผยปรากฏการณ์ธรรมชาติหลังน้ำท่วมปี 54 จี้ อบจ.ปทุมธานี อนุรักษ์ด่วน

ไขปริศนาแล้ว! "The Eye ดวงตาเมืองไทย" เกาะวงกลมลึกลับกลางปทุมธานี "รศ.ดร.ปริญญา" เผยภาพมุมใกล้ชิด ชี้ชัดไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์ แต่เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแบบ "เกาะพืชลอยน้ำหมุนวน" ที่คาดว่าก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 เทียบชั้นเกาะ El Ojo ระดับโลก พร้อมเดินหน้าประสานหน่วยงานท้องถิ่นเร่งอนุรักษ์ด่วน ก่อนสูญหายจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม
จากกรณี "รศ.ดร.ปริญญา" เผยภาพถ่ายทางอากาศ ค้นพบเกาะวงกลมปริศนากลางพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี รูปร่างคล้ายดวงตาขนาดยักษ์จนถูกขนานนามว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" เทียบชั้นเกาะลึกลับระดับโลก "El Ojo" แห่งอาร์เจนตินา ชี้เป็นแหล่ง Unseen แห่งใหม่ที่ซ่อนตัวเงียบโดยไม่มีบันทึกมาก่อน พร้อมทิ้งปริศนาชวนคิด... นี่คือผลงานการรังสรรค์ของธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์กันแน่?
ล่าสุด วันนี้ (8 มิ.ย.) "รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ "The Eye" หรือเกาะวงกลมลึกลับในจังหวัดปทุมธานี พร้อมชี้ว่า เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คาดว่าก่อตัวขึ้นหลังวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 โดยมีลักษณะเป็นเกาะพืชน้ำที่ลอยและหมุนวนอย่างช้าๆ จนเสียดสีกับตลิ่งเกิดเป็นรูปทรงกลมสมบูรณ์แบบคล้ายกับเกาะ El Ojo ในประเทศอาร์เจนตินา
ทั้งนี้ จากการบินสำรวจอย่างใกล้ชิดไม่พบร่องรอยการสร้างโดยมนุษย์ เจ้าตัวจึงได้นำเสนอเรื่องราวพร้อมเร่งประสานงานไปยังนายก อบจ.ปทุมธานี และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาตินี้ไว้ ก่อนที่จะถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมในอนาคต ทั้งนี้ “รศ.ดร.ปริญญา” ได้ระบุข้อความว่า
“[ The Eye - ดวงตาเมืองไทย: เกาะวงกลมลึกลับแห่งปทุมธานีฝีมือมนุษย์ หรือธรรมชาติ? ]
เรื่องเกาะวงกลมลึกลับแห่งปทุมธานีที่ผมโพสต์เมื่อวานพร้อมกับคลิปที่ถ่ายทางอากาศ ผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะลงคลิปต่อไปที่จะลงไปดูให้ใกล้ขึ้น วันนี้จึงเอาคลิปมาลงตามที่โพสต์ไว้ครับ
คลิปนี้บันทึกโดยกล้องโกโปรที่ติดบนหมวกกันน็อคของนักบินพารามิเตอร์ โดยนักบินได้ลงไปบินต่ำเหนือคูน้ำที่อยู่รอบเกาะ ทำให้เราเห็นสภาพของคูน้ำและพืชบนเกาะได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแต่พืชพื้นที่ชุ่มน้ำ (wetland) จำพวกต้นอ้อต้นกกที่มีสภาพธรรมชาติมากๆ โดยไม่ปรากฏร่องรอยการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ของมนุษย์เลย จึงสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ หรือเกิดจากการขุดเป็นคูรอบเกาะ (แล้วก็คงไม่ใช่ฝีมือเอเลี่ยนไว้เป็นที่จอด UFO ตามที่บางท่านสันนิษฐานด้วยครับ 55)
แล้วถ้าเกิดจากธรรมชาติ อะไรทำให้เกาะนี้จึงมีทรงกลมจนดูน่าแปลกประหลาดถึงขนาดนี้? ข้อสันนิษฐานของผมคือ เกาะที่ประกอบด้วยต้นอ้อต้นกกนี้น่าจะลอยน้ำ และที่เป็นทรงกลมก็เพราะเมื่อมันลอยน้ำมันจึงหมุนได้ โดยหมุนช้ามากๆ และทำให้เกิดการเสียดสีกับตลิ่งทำให้มันจึงมีสันฐานเป็นทรงกลมในที่สุด ถ้าไปดูภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีทางน้ำไหลผ่าน และเพิ่งจะเป็นที่ทรงกลมเมื่อ 10 กว่าปีมานี้เอง ซึ่งเป็นไปได้มากว่าน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 น่าจะเป็นเหตุสำคัญต่อการเกิดขึ้นของเกาะวงกลมนี้ครับ
เมื่อไปหาข้อมูลของ El Ojo หรือ The Eye ของอาร์เจนติน่า ซึ่งเป็นเกาะลักษณะเดียวกันและใหญ่พอๆ กัน เกาะ El Ojo ถูกเรียกว่า rotating floating island ซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า ‘เกาะลอยน้ำที่หมุนวน‘ ที่เขาเรียกเช่นนั้นเพราะเป็นที่ยุติแล้วว่า El Ojo ลอยน้ำได้ และทำให้มันกลม ดังนั้น เกาะ The Eye ดวงตาเมืองไทยของเราก็คงเกิดขึ้นมาในแบบเดียวกันครับ
ความตั้งใจของผมที่นำเรื่องนี้มาโพสต์คือ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สภาพของเกาะนี้เอาไว้ให้เป็นสภาพธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ของปทุมธานีและประเทศไทยครับ เพราะเกรงว่าพื้นที่ตรงนี้ซึ่งไม่ไกลชุมชนชนและมีโรงงานไปตั้งใกล้ๆ แล้ว อาจจะถูกถมในไม่ช้านี้ได้
ผมได้ส่งคลิปนี้ให้นายก อบจ. ปทุมธานี คือพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง แล้วครับ เพื่อให้ อบจ. ปทุมธานีได้อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ และจะติดต่อ อบต. สวนพริกไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงต่อไปครับ
วันพรุ่งนี้ผมจะเอาคลิปที่ผมไปสำรวจทางบกแล้วมาลงให้ดูเป็นคลิปต่อไป โปรดติดตามครับ“