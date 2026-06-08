อ.เจษฎา เปิด Google Earth ไขความลับ "เกาะวงกลม" ปทุมธานี คาดกระแสลมพัดกอพืชน้ำหมุนจนกลมดิก

คลายความสงสัยเป็นที่เรียบร้อย! หลังฮือฮากับการค้นพบ "The Eye ดวงตาเมืองไทย" เกาะวงกลมลึกลับกลางจังหวัดปทุมธานี ล่าสุด "อ.เจษฎา" ได้ออกมาไขข้อข้องใจโดยงัดภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลัง 20 ปีมาเทียบให้เห็นชัดๆ เผยความจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวคือบึงน้ำขนาดใหญ่ และเกาะประหลาดนี้แท้จริงแล้วคือ "กอผักตบชวาและแพพืชน้ำ" ที่ถูกกระแสลมพัดหมุนวนไปมาตลอดหลายปีจนกลายเป็นรูปทรงกลมดิก ชี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าทึ่ง พร้อมแนะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม
จากกรณี "รศ.ดร.ปริญญา" เผยภาพถ่ายทางอากาศ ค้นพบเกาะวงกลมปริศนากลางพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี รูปร่างคล้ายดวงตาขนาดยักษ์จนถูกขนานนามว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" เทียบชั้นเกาะลึกลับระดับโลก "El Ojo" แห่งอาร์เจนตินา ชี้เป็นแหล่ง Unseen แห่งใหม่ที่ซ่อนตัวเงียบโดยไม่มีบันทึกมาก่อน พร้อมทิ้งปริศนาชวนคิด... นี่คือผลงานการรังสรรค์ของธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์กันแน่?
ล่าสุด วันนี้ (8 มิ.ย.) รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน ชี้ เมื่อนำพิกัดของเกาะลึกลับดังกล่าวนั้น มาตรวจสอบในโปรแกรม Google Earth และเปิดดูภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังไปในอดีต พบว่าภาพเก่าสุดที่มีบันทึกไว้ในนั้น เมื่อวันที่ 6 เดือนกันยายน ปี 2004 (พ.ศ. 2547) จะเห็นว่า จริงๆ แล้วบริเวณนั้นน่าจะเป็น "บึงน้ำ" ขนาดใหญ่ ที่มีพืชน้ำ เช่น พวกต้นกก กอผักตบชวา แพร่กระจายอยู่เต็มบึง
และในรูปถ่ายดาวเทียม ที่บันทึกในวันที่ 18 เดือนธันวาคม ปี 2004 เช่นกัน จะเห็นว่ารูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึงนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามรูปทรงของบึง ที่ไม่ได้กลมเป็นวงกลมแต่อย่างไร
จนภาพต่อไปที่เวลาผ่านไปประมาณ 6 ปี คือถ่ายเมื่อวันที่ 15 เดือนเมษายน ปี 2010 (พ.ศ. 2563) รูปทรงของกอผักตบพืชน้ำในบึง ได้กลายเป็นรูปวงกลม คล้ายคลึงกับภาพของ "เกาะวงกลมปริศนา" ที่อาจารย์ปริญญาถ่ายได้ในปัจจุบันนี้แล้ว
ส่วนสาเหตุที่นั้น ผมคาดว่าน่าจะมาจาก "กระแสลมแรง" ที่พัดพากอผักตบพืชน้ำในบึง ในไหลวนไปวนมาอยู่ในบึง จนกลายเป็นเหมือนวงกลม .. แต่ก็คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา ไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับ
และก็มีคนไปปักหมุดใน Google Map แล้ว ในชื่อว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" (ให้ล้อไปกับเกาะ El Ojo ของอาร์เจนตินา ) แล้วครับ