Unseen แห่งใหม่! ตะลึงเกาะวงกลมลึกลับ "ดวงตาเมืองไทย" ทิ้งปริศนาธรรมชาติสร้างหรือฝีมือมนุษย์?

"รศ.ดร.ปริญญา" เผยภาพถ่ายทางอากาศ ค้นพบเกาะวงกลมปริศนากลางพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี รูปร่างคล้ายดวงตาขนาดยักษ์จนถูกขนานนามว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" เทียบชั้นเกาะลึกลับระดับโลก "El Ojo" แห่งอาร์เจนตินา ชี้เป็นแหล่ง Unseen แห่งใหม่ที่ซ่อนตัวเงียบโดยไม่มีบันทึกมาก่อน พร้อมทิ้งปริศนาชวนคิด... นี่คือผลงานการรังสรรค์ของธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์กันแน่?
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาโพสต์เรื่องราวน่าสนใจหลังการค้นพบทางอากาศล่าสุดเผยให้เห็นเกาะรูปร่างวงกลมปริศนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 100 เมตรที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ในพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งความพิเศษนี้มีความคล้ายคลึงกับเกาะดวงตา "El Ojo" อันโด่งดังของประเทศอาร์เจนตินา จึงได้รับการตั้งชื่อว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" ถือเป็นแหล่ง "Unseen Thailand" แห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ และยังคงทิ้งปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไปว่าเกาะรูปดวงตาแห่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากฝีมือมนุษย์กันแน่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“[ เกาะวงกลมลึกลับแห่งปทุมธานี ]
จากการสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยาทางอากาศในคราวหนึ่ง ผมต้องประหลาดใจเมื่อพบกับเกาะวงกลมประหลาดแห่งหนึ่งอยู่บนพื้นที่สีเขียวทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานี โดยอยู่ห่างจากสะพานปทุมธานี 1 มาทางทิศตะวันออกค่อนลงมาทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร จึงได้บันทึกคลิปเอาไว้
เกาะลึกลับนึ้มีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ ไม่มีใครพบเห็นมาก่อน เพราะต้องมองจากบนอากาศจึงจะเห็น และไม่อยู่ในเส้นทางการบินใดๆ จึงไม่เคยมีบันทึกถึงการมีอยู่ของเกาะแห่งนี้
ที่น่าตื่นเต้นคือเกาะลักษณะแบบนี้เคยมีการค้นพบเมื่อ 20 กว่าปีก่อนที่ประเทศอาร์เจนตินา ด้วยความที่มีรูปร่างเหมือนดวงตา จึงถูกตั้งชื่อว่า El Ojo ซึ่งภาษาสเปนแปลว่า ‘ดวงตา’ ซึ่งด้วยความลึกลับและปริศนาว่าเป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์ ทำให้ El Ojo จึงมีชื่อเสียงระดับโลก
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับ ที่ประเทศไทยของเรามีเกาะแบบเดียวกันนี้ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้ได้รับการปักหมุดแล้วในชื่อว่า ’The Eye ดวงตาเมืองไทย‘ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นชื่อเหมือนกับ El Ojo ของอาร์เจนตินา เรื่องที่สำคัญคือ เกาะดวงตาของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 - 120 เมตร ซึ่งใหญ่พอๆ กับ El Ojo ของอาร์เจนตินา จึงเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองครับ!
สำหรับคำถามว่านี่คือฝีมือมนุษย์ หรือผลงานของธรรมชาติ? ถ้าเป็นฝีมือมนุษย์แล้วใครเป็นคนทำ หรือถ้าเป็นผลงานธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? มาคอมเมนท์กัน และติดตามกันในคลิปหน้า ที่จะลงไปดูใกล้กว่านี้ครับ“
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาโพสต์เรื่องราวน่าสนใจหลังการค้นพบทางอากาศล่าสุดเผยให้เห็นเกาะรูปร่างวงกลมปริศนาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า 100 เมตรที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำ ในพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งความพิเศษนี้มีความคล้ายคลึงกับเกาะดวงตา "El Ojo" อันโด่งดังของประเทศอาร์เจนตินา จึงได้รับการตั้งชื่อว่า "The Eye ดวงตาเมืองไทย" ถือเป็นแหล่ง "Unseen Thailand" แห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบ และยังคงทิ้งปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไปว่าเกาะรูปดวงตาแห่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเกิดจากฝีมือมนุษย์กันแน่ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“[ เกาะวงกลมลึกลับแห่งปทุมธานี ]
จากการสำรวจแม่น้ำเจ้าพระยาทางอากาศในคราวหนึ่ง ผมต้องประหลาดใจเมื่อพบกับเกาะวงกลมประหลาดแห่งหนึ่งอยู่บนพื้นที่สีเขียวทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดปทุมธานี โดยอยู่ห่างจากสะพานปทุมธานี 1 มาทางทิศตะวันออกค่อนลงมาทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร จึงได้บันทึกคลิปเอาไว้
เกาะลึกลับนึ้มีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร มีคูน้ำล้อมรอบ ไม่มีใครพบเห็นมาก่อน เพราะต้องมองจากบนอากาศจึงจะเห็น และไม่อยู่ในเส้นทางการบินใดๆ จึงไม่เคยมีบันทึกถึงการมีอยู่ของเกาะแห่งนี้
ที่น่าตื่นเต้นคือเกาะลักษณะแบบนี้เคยมีการค้นพบเมื่อ 20 กว่าปีก่อนที่ประเทศอาร์เจนตินา ด้วยความที่มีรูปร่างเหมือนดวงตา จึงถูกตั้งชื่อว่า El Ojo ซึ่งภาษาสเปนแปลว่า ‘ดวงตา’ ซึ่งด้วยความลึกลับและปริศนาว่าเป็นการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์ ทำให้ El Ojo จึงมีชื่อเสียงระดับโลก
ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับ ที่ประเทศไทยของเรามีเกาะแบบเดียวกันนี้ที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งขณะนี้ได้รับการปักหมุดแล้วในชื่อว่า ’The Eye ดวงตาเมืองไทย‘ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นชื่อเหมือนกับ El Ojo ของอาร์เจนตินา เรื่องที่สำคัญคือ เกาะดวงตาของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 - 120 เมตร ซึ่งใหญ่พอๆ กับ El Ojo ของอาร์เจนตินา จึงเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ที่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองครับ!
สำหรับคำถามว่านี่คือฝีมือมนุษย์ หรือผลงานของธรรมชาติ? ถ้าเป็นฝีมือมนุษย์แล้วใครเป็นคนทำ หรือถ้าเป็นผลงานธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? มาคอมเมนท์กัน และติดตามกันในคลิปหน้า ที่จะลงไปดูใกล้กว่านี้ครับ“