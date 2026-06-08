สภ.เกาะพะงันแจงคืบหน้าคดีรถชนหมอต้นเสียชีวิต เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม-ทลายบริษัทนอมินีฝรั่งอังกฤษ

สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงันออกแถลงการณ์ชี้แจงความคืบหน้าคดีกรณีชายสัญชาติอังกฤษขี่จักรยานยนต์ชนหมอต้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ จนเสียชีวิตลงอย่างสงบหลังเข้ารักษาตัวนาน 15 วัน โดยพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเป็นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จากเดิมที่แจ้งไว้ 7 ข้อหาหนัก เผยศาลจังหวัดเกาะสมุยให้ประกันตัวโดยสั่งอายัดตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศ พร้อมขยายผลดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมข้อหาเปิดบริษัทนอมินีทำธุรกิจเรือนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2569 สถานีตํารวจภูธรเกาะพะงันชี้แจงกรณีชาวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.21 น. สภ.เกาะพะงันได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนคนเดินเท้า บริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพะงัน-ท้องศาลา หน้าร้านนพรัตน์เฟอร์นิเจอร์ ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี พนักงานสอบสวนได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุไม่พบคู่กรณี ทราบว่าคนเดินเท้าที่ถูกเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเกาะพะงัน โดยทราบว่าผู้บาดเจ็บเป็นอาจารย์แพทย์ ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแพทย์กําลังให้การรักษา ทั้งนี้ ในที่เกิดเหตุไม่พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณี อันมีพฤติการณ์เฉี่ยวชนคนเดินเท้าแล้วหลบหนี พนักงานสอบสวนได้รับคําร้องทุกข์ไว้ดําเนินคดีตามคดีจราจรที่ 8/2569
สภ.เกาะพะงันได้เร่งรัดสอบสวนปากคําพยานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถติดตามจับกุมตัวชายชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขับขี่เป็นของกลางในคดี พาชายชาวต่างชาติไปตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติด และปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่โรงพยาบาลเกาะพะงัน และนําตัวส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคดี ในชั้นสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบจํานวน 7 ข้อหา ได้แก่ 1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส 2. ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนี 3. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 4. ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจําปี 5. เป็นผู้ใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันความเสียหายสําหรับผู้ประสบภัย 6. เสพยาเสพติด ให้โทษประเภท 2 (โคเคน) โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ 7. ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ได้นําตัวผู้ต้องหาไปยื่นคําร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย และศาลจังหวัดเกาะสมุย ได้รับตัวชายชาวต่างชาติฝากขังในระหว่างสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี ซึ่งทราบว่าชายชาวต่างชาติได้นําหลักทรัพย์ยื่นคําร้องขอประกันตัวในชั้นศาล และศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในระหว่างฝากขังได้ โดยกําหนดให้ชายชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวต่อศาลทุก 12 วัน และอายัดตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศ คดีอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ สถานีตํารวจภูธรเกาะพะงันได้ทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของผู้ต้องหาชาวต่างชาติดังกล่าว พบว่าได้เปิดบริษัทนอมินีทํากิจการเรือนําเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงได้ดําเนินคดีต่อผู้ต้องหาชาวต่างชาติดังกล่าวเพิ่มเติมตามคดีอาญาที่ 406/2569 ด้วยอีกคดีหนึ่ง โดยที่ต่อมาทราบว่าผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิต ซึ่งจะได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดําเนินคดีต่อผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อไป
สถานีตํารวจภูธรเกาะพะงันขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นไปตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้อย่างเป็นกลาง เป็นธรรม และเด็ดขาดในทุกฐานความผิด กรณีนี้ การลงข้อความในสื่อโซเชียลรวมถึงการแชร์ข้อความโดยไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ข้อความดังกล่าวอาจเป็นข้อความเท็จ ซึ่งอาจทําให้เกิดความเสียหาย และอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ได้
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุ 53 ปี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เสียชีวิตอย่างสงบ หลังถูกนายวิลคอกซ์ อายุ 51 ปี สัญชาติอังกฤษ ขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินออกกำลังกายริมถนน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้บนเรือเฟอร์รีขณะหนีออกจากเกาะ พบปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดโคเคนในร่างกาย ขณะที่ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ผู้บาดเจ็บ ได้ถูกนำไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ แต่เสียชีวิตลงหลังเข้ารับการรักษา 15 วัน