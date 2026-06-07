ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ Edelweiss : พราวพร่างกลางดวงใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ Edelweiss : พราวพร่างกลางดวงใจ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 7 มิ.ย.69 เวลา19.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ Edelweiss : พราวพร่างกลางดวงใจ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง เฝ้า ฯ รับเสด็จ
เมื่อเสด็จเข้าภายในโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักแสดง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายสูจิบัตร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และ นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหศีนิมา จำกัด กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งจัดขึ้นด้วยได้รับความร่วมมือจากศิลปิน นักร้อง นักแสดง รวมใจจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งเน้นการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแบบอย่างในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
“เอเดลไวส์” (Edelweiss) พรรณไม้งามที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงโปรด และทรงสนพระราชหฤทัย โดยทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์ และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทย ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ “เอเดลไวส์” (Edelweiss) เปรียบเสมือน “ราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์” เป็นสัญลักษณ์ “ดอกไม้แห่งรักแท้” เป็นดอกไม้ขนาดเล็กมีสีขาวนวล ผิวสัมผัสนุ่มราวหิมะ ขึ้นเป็นช่อรูปดาวมีใบประดับสีขาวล้อมรอบดอกย่อยสีเหลืองตรงกลาง แม้จะถูกเด็ดดอกลงมาจากต้นแล้ว รูปร่างของดอกจะยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือเหี่ยวเฉา เป็นความงดงามที่แข็งแกร่ง สื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงาม ที่บริสุทธิ์ คณะผู้จัดงานจึงได้นำมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ Edelweiss : พราวพร่างกลางดวงใจ โดยร้อยเรียงบอกเล่าผ่านการแสดงจากกลีบดอกเอเดลไวส์
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดง (Edelweiss) : พราวพร่างกลางดวงใจ จำนวน 5 องก์
องก์ที่ 1 “บทเพลงเริงสราญ” ถ่ายทอดบทเพลงจากละครเพลงบรอดเวย์ระดับโลก บรรเลงดนตรีโดยวงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย นายวิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) ขับร้องโดย นายธงไชย แมคอินไตย์ (ศิลปินแห่งชาติ) นางสาวนนทิยา จิวบางป่า(เจี๊ยบ) นายกิตตินันท์ ชินสำราญ(กิต) นางสาวกุลกรณ์พัชร์ เมอร์นาร์ด(แก้ม) จ่าอากาศเอก หญิง ทิพย์รมิดา พันตาวงษ์กบิล(พลอย) นางสาวภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์(เมจิ) นางสาวกนกวรรณ อินทรพัฒน์(อุ๊บอิ๊บ) และนักแสดงนาฏลีลา ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรัก ความหวัง ความผูกพัน และความงดงามของชีวิตผ่านบทเพลงและนาฏลีลา
องก์ที่ 2 “ขับขานความทรงจำ” ถ่ายทอดบทเพลงจากละคร ภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทย สะท้อนเรื่องราวแห่งความรัก ความเสียสละ วิถีชีวิต และความผูกพันของผู้คนในสังคมไทย ถ่ายทอดโดย ๓ ศิลปินแห่งชาติ นายสุประวัติ ปัทมสูต นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และนายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง(ชมพู ฟรุตตี้) นายเกษม ศรีสมบูรณ์(เต๋า ภูศิลป์) นายโชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค) นางสาวสรวีย์ ธนพูนหิรัญ(ผิงผิง) นางสาวเปาวลี พรพิมล (เปา) และนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง
องก์ที่ 3 “เลิศล้ำปรีชาญาณ” การแสดงศิลปะท้องถิ่นหนังตะลุงและโนราห์ เพื่อสนองพระราโชบาย ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย นำมาผูกร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณีกิจของพระองค์ อาทิ ด้านการบิน ด้านการทหาร ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา และด้านสังคม ถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิต แสดงโดย : 7 นางเอกหนังตะลุง จากวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
องก์ที่ 4 “สืบสานพัสตราภรณ์ไทย” ถ่ายทอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย ตลอดจนงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ ผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนกระบวนการผลิตผ้าไทยจาก ต้นทางสู่ผืนผ้าอันวิจิตรงดงาม
องก์ที่ 5 “Edelweiss รักแท้แด่ปวงชน” ถ่ายทอดความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านการขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choir (TYC) และศิลปินนักร้องทุกท่าน โดยปิดท้ายด้วยบทเพลง “ยิ่งนานก็ยิ่งรัก” อันสะท้อนความรัก ความผูกพันและความปลาบปลื้มใจของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯจบแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการ บริษัท สหศินิมา จำกัด กราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกผู้แทนคณะทำงานและคณะนักแสดง เข้ารับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
จากนั้นเสด็จฯ ไปยังด้านหน้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง โดยมีคณะกรรมการ และคณะนักแสดง เข้าเฝ้า ฯ ส่งเสด็จ เมื่อสมควรแก่เวลา เสด็จฯไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต