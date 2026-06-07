เขมรทำจริง! สร้างบังเกอร์ปิดทางเข้าด่านเขาดิน สระแก้ว คาดกลัวไทยบุกยึด

สระแก้วแจงข่าวกัมพูชาถมดินปิดทางเข้าด่านเขาดินจริง เป็นการสร้างบังเกอร์ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา ทำมาระยะหนึ่งแล้ว หน่วย ฉก.คลองหาดรายงานสถานการณ์ให้กองกำลังบูรพารับทราบแล้ว
วันนี้ (7 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก "สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว" โพสต์ภาพพร้อมข้อความชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่า กัมพูชาใช้รถแบ็กโฮ JCB ขนดินมาถมปิดประตูบริเวณด่านเขาดิน–พนมได พิกัด 13.4323914, 102.3587887ในพื้นที่ ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ระบุว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ฝั่งกัมพูชามีการถมดินและก่อสร้างบังเกอร์บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินจริง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของประเทศกัมพูชา และเป็นการก่อสร้างที่มีมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ใช่การดำเนินการใหม่ตามที่มีการเผยแพร่ในข่าว
ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจคลองหาดได้รายงานสถานการณ์ดังกล่าวให้กองกำลังบูรพารับทราบแล้ว เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์ตามขั้นตอนต่อไป
การชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดกระแสแชร์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำดินมาถมปิดประตูบริเวณด่านชายแดน ซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ของกัมพูชาและไม่มีการเปลี่ยนแปลงในฝั่งไทยแต่อย่างใด.
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า สาเหตุที่กัมพูชาถมดินปิดทางเข้าดังกล่าว เป็นเพราะ ทหารกัมพูชาเกรงว่าทหารไทยจะบุกรุกคืบลึกเข้าไปอีกครั้ง หลังจากรบกันมา 2 รอบ กัมพูชาถูกยึดคืนหลายพื้นที่