ชีวิตใหม่เจ้ามะลิ สุนัขคู่ใจจ่ามีน วีรบุรุษภูมะเขือ เข้าฝึกบ้านทหารการสัตว์ ทบ.

เจ้ามะลิ สุนัขพันธุ์ไทย เพศเมีย คู่ใจจ่ามิน วีรบุรุษแห่งภูมะเขือ ที่พลีชีพในสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าสู่รั้วบ้านทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ปรับตัวแบบระดับอนุบาล เข้าร่วมฝึกกับสุนัขที่ใช้ในราชการรุ่นพี่
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) เฟซบุ๊ก"กรมการสัตว์ทหารบก"โพสต์ข้อความระบุว่า "พ่อแม่จ๋า มาต้อนรับลูกสาวมะลิ เข้าสู่อ้อมกอดบ้านทหารการสัตว์กันหน่อยย
มะลิ สุนัขผู้ได้พบกับสัมผัสรักของมนุษย์ครั้งแรกบนภูมะเขือ และชายผู้มอบความรักให้นั้นคือ พลตรีอนันดา อุดร หรือ จ่ามิน วีรบุรุษแห่งภูมะเขือ ซึ่งเรื่องราวความรักความผูกพันของทั้งคู่กลายเป็นกระแสที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก
เรามาร่วมกัน ยินดีต้อนรับ มะลิ เข้าสู่รั้วบ้านทหารการสัตว์ และติดตามเข้าสู่การปรับตัวแบบระดับอนุบาล เข้าร่วมฝึกกับสุนัขที่ใช้ในราชการรุ่นพี่
การฝึกปรับพื้นฐานนี้จะเป็นยังไง มาติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมะลิและผู้ฝึกไปพร้อมๆ กันนะครับ
ปัจจุบันมะลิอยู่ในการดูแล/ฝึก ณ ฐานปฏิบัติการย่าเหล โดย มว.สท.กกล.สุรนารี พัน.สท. กส.ทบ."
สำหรับ จ.ส.อ.อนันดา อุดร อายุ 39 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16 พัน 3) กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร ในสถานการณ์การปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2568 เวลา 19.00 น. บริเวณฐานปฏิบัติการฟินิกซ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายข้าศึกได้ทำการยิงอาวุธสนับสนุนนานาชนิดโจมตีอย่างหนัก เป็นเหตุให้ จ.ส.อ.อนันดา ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ปาก ลิ้นขาด ก่อนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินทร์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งได้รับการเลื่อนชั้นยศเป็น "พลตรี" เป็นกรณีพิเศษ และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือกอีกด้วย
ในห้วงเวลาดังกล่าวก่อนเสียชีวิต จ.ส.อ.อนันดา มีสุนัขคู่ใจชื่อว่า เจ้ามะลิ สุนัขพันธุ์ไทย เพศเมีย ที่หนีภัยสงคราม คลอดอยู่ใกล้กับหลุมหลบภัย จึงนำมาเลี้ยงด้วยความรักและความผูกพัน รักเหมือนลูก เอามานอนด้วย ไปไหนมาไหนก็จะเอามาด้วย แม้กระทั่งกลับมาบ้านเกิดที่บ้านไลย์ ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ก็จะเอาน้องมะลิมาด้วย