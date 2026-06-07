อาลัย "หมอต้น" แพทย์เฉพาะทางโรคปอด เสียชีวิตแล้ว หลังถูกต่างชาติเมาขับชนที่เกาะพะงัน

โรงพยาบาลเกาะพะงัน และโรงพยาบาลวิมุตร่วมโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ (หมอต้น) อายุ 53 ปี แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (7 มิ.ย. 2569) หลังประสบอุบัติเหตุถูกนายวิลคอกซ์ สัญชาติอังกฤษ วัย 51 ปี ขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินออกกำลังกายที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยฝรั่งคู่กรณีพยายามหลบหนีแต่ถูกรวบตัวได้บนเรือเฟอร์รี ผลตรวจพบทั้งแอลกอฮอล์และสารโคเคนในร่างกาย โดนตำรวจ สภ.เกาะพะงัน แจ้งข้อหาหนักรวม 7 ข้อกล่าวหา
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) เฟซบุ๊ก "โรงพยาบาลเกาะพะงัน Koh Phangan Hospital" ของโรงพยาบาลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โพสต์ข้อความระบุว่า "7-06-2569 ขอร่วมไว้อาลัย และรำลึกถึงด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ด้วยรักและอาลัย...แด่อาจารย์หมอต้น รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปในครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้พักผ่อนอย่างสงบ ด้วยรักและอาลัยยิ่ง จากคณะบริหาร กรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.เกาะพะงัน พร้อมด้วยชาวเกาะพะงัน
“บางการจากลา...ไม่ได้มีคำลา แต่มีความคิดถึงที่ไม่มีวันจบ บางคนจากไป แต่ความรักและความทรงจำยังคงอยู่เสมอ การจากลาอาจพรากคนจากกัน...แต่ไม่อาจพรากความผูกพันในใจเราได้ ไม่มีคำลาใดเพียงพอ...นอกจากคำว่า "จะคิดถึงเสมอ"
บางการลาจบลงด้วยน้ำตา แต่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่มีวันเลือน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน... ความคิดถึงจะพาเราไปเจอกันอีกครั้งเสมอ แม้ทางเดินจะต่าง แต่ความทรงจำจะยังเหมือนเดิมเสมอ”
ด้านเพจเฟซบุ๊ก "Vimut Hospital" ของโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน กรุงเทพฯ ได้โพสต์แจ้งข่าวระบุว่า "โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ศูนย์สุขภาพปอด
ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท คุณูปการของท่านจะยังคงเป็นที่จดจำและอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ"
สำหรับ รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อายุ 53 ปี เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินหายใจและปอด สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลราชวิถี และอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต American College of Chest Physicians สหรัฐอเมริกา
รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ถูกนายวิลคอกซ์ อายุ 51 ปี สัญชาติอังกฤษ ขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินออกกำลังกายริมถนน บนเพาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวไว้ได้บนเรือเฟอร์รีขณะหนีออกจากเกาะ โดยมีหลักฐานกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่นายวิลคอกซ์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีพยานยืนยันพฤติกรรมคล้ายคนเมาสุรา
นายวิลคอกซ์ถูกตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดโคเคนในร่างกาย ตำรวจ สภ.เกาะพะงันได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 7 ข้อหา ได้แก่ 1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส, 2. ขับรถแล้วหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือ, 3. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ, 4. ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี, 5. ใช้รถโดยไม่มี พ.ร.บ., 6. เสพยาเสพติดประเภท 2 (โคเคน) และ 7. ขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส