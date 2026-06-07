ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ต่อยอด “รสชาติไทย” สู่แรงบันดาลใจเดินทางเที่ยวไทยในตลาดยุโรป

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก กลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 3–16 มิถุนายน 2569
ภายในพิธีเปิด มีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน นำโดย นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก พร้อมด้วยนางอิฏฐา ม้ามณี ภริยาเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวศุกร์สิริ อภิญญานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรภาคเอกชนและหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในตลาดยุโรป ได้แก่ บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัทนำเที่ยว Avila Reizen บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป
การจัดงานครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ททท. ในการใช้ “อาหารไทย” เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และการเดินทาง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป โดยเฉพาะตลาดเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพและติดอันดับ 1 ใน 10 ของภูมิภาคยุโรปที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด
ไฮไลต์ของงานนำเสนอ “เสน่ห์อาหารไทย” ผ่าน Window Display บริเวณด้านหน้าห้าง de Bijenkorf ถ่ายทอดบรรยากาศอาหารไทยยุครัตนโกสินทร์ พร้อมเชื่อมโยงภาพจำของวัฒนธรรมไทยผ่านองค์ประกอบศิลปะไทยและวิววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ควบคู่กับกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตอาหารไทย ระหว่างวันที่ 5–7 มิถุนายน 2569 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส “รสชาติไทย” ในฐานะประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีชีวิต
ในโอกาสนี้ ทูลกระหม่อมฯ ทรงสาธิตการปรุงอาหารไทย ได้แก่ ยำส้มโอ และลาบหมู ซึ่งสะท้อนความโดดเด่นของอาหารไทยที่ไม่เพียงมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ แต่ยังเชื่อมโยงกับมิติสุขภาพผ่านวัตถุดิบสมุนไพรไทย อาทิ ขิง ใบมะกรูด และตะไคร้ สอดคล้องกับแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารและสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมในตลาดยุโรป
การจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารไทยในต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการวางตำแหน่งประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy Tourism ระดับโลก ที่พร้อมส่งต่อประสบการณ์การเดินทางอย่างมีคุณค่า ตั้งแต่รสชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ ไปจนถึงแรงบันดาลใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 มิถุนายน 2569 มีนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 115,325 คน โดย ททท. คาดว่าตลอดปี 2569 จะมีนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์เดินทางเข้าไทยจำนวน 259,455 คน สะท้อนโอกาสสำคัญในการขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป และตอกย้ำพลังของ “เสน่ห์ไทย” ที่สามารถเดินทางจากจานอาหาร สู่ใจผู้คน และสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน