EV Station PluZ ดีเดย์ปรับพวกจอดแช่ 10 บาท/นาที เริ่ม 1 ก.ค. 2569 ขีดเส้นตายหลังชาร์จเสร็จ 3 นาที

EV Station PluZ ประกาศมาตรการคิดค่าปรับ (Idle Fee) สำหรับผู้ใช้รถ EV ที่จอดรถแช่ ไม่ยอมถอดหัวชาร์จเกิน 3 นาทีหลังระบบสิ้นสุดการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาการแย่งตู้ชาร์จ โดยจะเริ่มปรับในอัตราช่วงเตรียมตัว 1 บาท/นาที ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิ.ย. 2569 และจะปรับจริงในอัตรา 10 บาท/นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป ทุกสถานีและทุกหัวชาร์จ (AC และ DC) โดยจะเรียกเก็บเงินผ่านแอปพลิเคชันในเวลา 14.00 น. ของวันถัดไป
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) เฟซบุ๊ก EV Station PluZ ของสถานีชาร์จ EV Station PluZ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ประกาศมาตรการค่าปรับสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จอดรถแช่หลังสิ้นสุดการชาร์จ ทำให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าคนอื่นต้องเสียเวลารอคอย และเสียประโยชน์จากการใช้บริการเพราะเหลือเวลาชาร์จในรอบตนเองไม่กี่นาที ระบุว่า หากไม่ถอดหัวชาร์จและไม่นำรถออก ภายหลังการชาร์จเสร็จสิ้น 3 นาที ระบบจะเริ่มคิดค่าปรับ โดยช่วงเตรียมตัว ตั้งแต่วันที่ 9-30 มิ.ย. 2569 ค่าปรับ 1 บาทต่อนาที และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2569 คิดค่าปรับ 10 บาทต่อนาที
ทั้งนี้ ระบบจะคิคค่าปรับทุกสถานี ทุกหัวชาร์จ AC และ DC โดยจะเรียกเก็บผ่านช่องทางชำระที่ผูกไว้กับบัญชีผู้ใช้งาน ในเวลา 14.00 น. ของวันถัดไป โดยแยกจากรายการชาร์จต่างหาก ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าปรับได้ผ่านแอปฯ EV Station PluZ และจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) เมื่อมีค่าปรับเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มิ.ย. 2569 แอปพลิเคชัน EV Station PluZ จะเพิ่มฟีเจอร์ค่าปรับไม่ถอดหัวชาร์จ และปรับ Slot การจองเป็น 3 Slot ต่อบัญชีอีกด้วย
อนึ่ง ปัจจุบัน สถานีชาร์จ EV Station PluZ มีจำนวน 1,300 สถานี ทั้งในสถานีบริการ PTT Station, LPG Auto Station และ NGV Station รวมถึงพื้นที่นอกสถานีบริการ อาทิ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร และรีสอร์ต โดยมีระยะห่างเฉลี่ยระหว่างสถานีชาร์จไม่เกินกว่า 100 กิโลเมตร ครอบคลุมครบทุกจังหวัด
นอกจากนี้ ยังเร่งเปิดให้บริการ EV HUB ที่มีกำลังไฟสูงสุด 180 kW ต่อหัวชาร์จ และจัดให้มีอย่างน้อย 6 หัวชาร์จต่อแห่ง ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 10 แห่งบนเส้นทางหลักทั่วประเทศ