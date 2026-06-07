"ศุภจี" กางแผน 13 มาตรการแก้ปัญหากุ้งไทย หลังมาเลเซียระงับนำเข้ากะทันหัน เล็งชงเวที WTO-อาเซียน

เปิดมาตรการรับมือ! รมว.พาณิชย์ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ เผยแนวทางเยียวยาเกษตรกรประมง หลังมาเลเซียสั่งระงับนำเข้ากุ้งไทยแบบไม่มีการแจ้งล่วงหน้า โดยกระทรวงพาณิชย์จับมือกรมประมงและ มกอช. เร่งเปิดเจรจาควบคู่กับการใช้ 13 มาตรการด่วนเพื่อระบายกุ้งไทยเดือนละ 400 ตัน หาตลาดทดแทน และเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) หลังมาตรการของมาเลเซียเกิดขึ้นตามหลังกรณีที่ไทยสุ่มตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างในปลากะพงมาเลเซีย
วันนี้ (7 มิ.ย. 2569) เฟซบุ๊ก ศุภจี สุธรรมพันธุ์ - Suphajee Suthumpun ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ โพสต์ข้อความว่า "ขออนุญาตให้ข้อมูลประเด็นเรื่อง “กุ้ง” ที่กำลังถูกพูดถึงในโซเชียลในขณะนี้ ว่าเรามีความตั้งใจช่วยพี่น้องชาวประมง เมื่อเกิดปัญหาเหตุเฉพาะหน้าให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการหาทางออกระยะยาวเหมือนเช่นที่ทำมาในทุกเรื่อง ขอไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้นะคะ
• จุดเริ่มต้น
1.มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย 5 สายพันธุ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569
2.การระงับการนำเข้าดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากะพงนำเข้าจากมาเลเซียตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก หลังจากพบว่า ปลากะพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้าง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทย โดยทุกมาตรการได้ดำเนินการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อคัดกรองคุณภาพของสินค้าปลากะพงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
3.การระงับนำเข้ากุ้งไทยของมาเลเซีย เป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิด ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับ โดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบในวันที่ 28 พฤษภาคม และมีผลทันทีในวันที่ 1 มิถุนายน
• การแก้ไข
4.รัฐบาลไทย โดยกรมประมง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กำหนดการประชุมหารืออย่างเร่งด่วน เพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว
5.ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เราพร้อมที่จะยกระดับหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือในเวทีที่เกี่ยวข้องในระดับ WTO และอาเซียน โดยขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
6.กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศ เร่งหาตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยจากตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียในช่วงปี 2569 อยู่ที่ 300-400 ตันต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 44 ล้านบาทต่อเดือน
7.กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการเบื้องต้น 13 มาตรการอย่างเร่งด่วน (รายละเอียดตามกราฟฟิกนะคะ) โดยมีเป้าหมายดูดซับกุ้งไทยได้เดือนละ 400 ตันต่อเดือน ทั้งการหาตลาดทดแทน ทั้งการเปิดจุดรับซื้อกุ้ง รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อนำผลผลิตที่ถูกกระทบมาจำหน่าย
• สรุป
ในระหว่างที่รอการประสานการเจรจาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ซึ่งตอนนี้ทางกรมประมงกำหนดวันหารือเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ลงมือทำในขณะนี้ คือ การช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกับเหตุการณ์เฉพาะหน้า ด้วยการช่วยหาทางเร่งระบายผลผลิตที่ถูกระงับการนำเข้าค่ะ
ไม่ใช่แค่จัดการหรือแค่สนับสนุนให้บริโภคกุ้งภายในประเทศเท่านั้นแล้วจบ
เพราะอย่างที่เรียนตอนต้นแล้วว่า กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหลากหลายมาตรการ ในทุกช่องทางที่เราทำได้ โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือทั้งในระดับองค์การการค้าโลก (WTO) และในระดับอาเซียน
เราจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทาง เพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ"