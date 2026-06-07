เพจเกมดังตั้งข้อสังเกต ปมลูกชาย "พลอย พชรา" อ้างถูกแฮ็กผ่าน Roblox สูญ 1.5 หมื่น ชี้ข้อมูลหลายจุดย้อนแย้ง

ดรามา Roblox สูญเงินหมื่นห้า คดีนี้อาจมีพลิก? หลัง "พลอย พชรา" เตือนภัยลูกชายโดนแฮ็กเพราะคุยกับคนแปลกหน้าในเกม ล่าสุดเพจกูรูเกมดัง "BadForm" ออกมาจับโป๊ะ ชี้จุดแหม่งเพียบ! ทั้งเรื่องระบบเกมที่โอนของให้กันไม่ได้ แถมบัญชีก็ยังเข้าเล่นได้ปกติ เตรียมงัดหลักฐานทำคลิปแฉความจริงด่วน เพื่อแก้ความเข้าใจผิดของผู้ปกครอง
จากกรณี “พลอย พชรา ทวีรัตน์” อดีตภรรยา “ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล” ควงลูกชาย “น้องพูม่า” โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์ตรง หลังลูกชายตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมดัง "Roblox" ลวงให้ตายใจก่อนแฮ็กบัญชีล็อกอินซ้อน รูดบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับไอแพดสูญเงินไปกว่า 15,000 บาท โชคดีธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกติและบล็อกบัตรได้ทันควัน
ล่าสุด วันนี้ (6 มิ.ย.) เพจ “BadForm” คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกม Roblox ออกมาโพสต์ข้อความ สรุปประเด็นกรณีคุณแม่สูญเงิน 15,000 บาทจากการถูกตัดบัตรผ่าน Apple โดยลูกอ้างว่าถูกแฮ็กหลังพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่อ้างตัวเป็นแอดมินในเกม Roblox (Blox Fruit) นั้น
ผู้เขียนพบข้อสังเกตที่ดูไม่สมเหตุสมผลหลายจุด ทั้งเรื่องที่บัญชีเกมของลูกยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ (ไม่ได้ถูกยึดรหัส) การอ้างว่าถูกแฮ็กเงินไปซื้อของขวัญให้บัญชีอื่นซึ่งระบบ Roblox ทำไม่ได้โดยตรง รวมถึงการที่คุณแม่ยืนยันว่าไม่เคยให้ลูกเติมเงินเล่นเกม ผู้เขียนจึงเตรียมทำคลิปชี้แจงรายละเอียดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด และป้องกันไม่ให้ผู้ปกครองท่านอื่น ๆ ตื่นตระหนกหรือเข้าใจผิดว่าการพูดคุยกับคนอื่นในเกมเพียงอย่างเดียวจะสามารถทำให้ถูกแฮ็กจนสูญเงินได้ทันที ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“เรื่องประเด็นคุณแม่ที่เสียตัง 15,000 บาท เพราะลูกเล่น Roblox แล้วโดน Hack จากการคุยกับคนแปลกหน้า ผมได้ลองไปนั่งฟังและหาข้อมูลสรุปคร่าวๆ มีหลายจุดที่น่าสังเกตในเรื่องนี้ครับ
คุณแม่ยืนยันว่าบัตรโดนบล็อก เพราะมีการจ่ายจาก Apple จำนวนมากและมันมาจาก Roblox
ลูกเล่าว่าตัวเองเล่นเกม BloxFruit เจอคนที่อ้างว่าตนเป็นแอดมิน มาหลอกพูดคุยและให้ผลกับตัวเองในช่วงประมาณวันที่ 1 มิถุนายน ก่อนรหัสโดน hack
โดยทางลูกเล่น Roblox ผ่านอุปกรณ์ IPad
คุณแม่บอกว่าไอ้เงินที่เติมเกม Roblox ไป มันถูกเอาไปซื้อของขวัญให้ Account คนอื่น (ตรงนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะ Roblox ไม่สามารถซื้อของให้คนอื่นได้และรหัสต่ำกว่า 18 ปี ก็ไม่น่าจะโอน Robux ให้ได้ด้วย คาดว่าที่เขาหมายถึงน่าจะซื้อของไปให้จากเกม Blox Fruit อีกที)
ทางคุณแม่ยืนยันว่าลูกจำรหัส Roblox ของตัวเองไม่ได้ และไม่ได้มีการให้รหัสคนอื่นแน่ๆ แต่รหัส Roblox ของตัวเองยังเล่นได้อยู่ (แปลกตรงที่มันไม่โดน hack ไปเนี่ยแหละ)
คุณแม่ออกมาพูดชัดเจนว่าตนเอง "ไม่เคย" ให้ลูกเติมเงินเล่นเกม
เดี่ยวผมจะทำคลิปมาสรุปประเด็นเรื่องนี้อีกทีพรุ่งนี้ เพราะผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้ปกครองเข้าใจผิดกันไปเยอะพอตัวว่ามันโดน Hack เพราะคุยกันใน Roblox ได้จริงๆ“