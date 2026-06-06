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ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กัมพูชาพาคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน ลงตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนบริเวณด่านจัยจุมเนียะ ตำบลทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ กล่าวหาไทยใช้กำลังยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย พร้อมย้ำจุดยืนไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนด้วยกำลัง และเรียกร้องเร่งเดินหน้ากลไก JBC ปักปันเขตแดนโดยเร็ว

พล.ท.มาลี โสเชียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2569 คณะผู้ประสานงาน (CLG) ของราชอาณาจักรกัมพูชา ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ซึ่งนำโดยหัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (HOM AOT) จากประเทศฟิลิปปินส์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ สังเกตการณ์ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณด่านชัยชนะ ในตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ซึ่งกัมพูชาระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตี การวางรั้วลวดหนาม และการนำตู้คอนเทนเนอร์เข้าตั้งวางยึดครองโดยกองทัพไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนหลายครอบครัวยังไม่สามารถกลับคืนสู่ที่อยู่อาศัยของตนได้ ทั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ยังได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแถลงการณ์ร่วมภายหลังการมีผลบังคับใช้ของข้อตกลงหยุดยิงด้วย


นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน กัมพูชายังได้พาคณะ AOT ลงตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดโพธิสัตว์ ได้แก่ สะพานจัยจุมเนีย หรือสะพานสตึงเมตึก ในตำบลทมอดา ซึ่งถูกเครื่องบินรถของไทยทิ้งระเบิดทำลายในช่วงการสู้รบเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2568 และพื้นที่โอพลึกดําเรย์ในชุมชนธมาดา ซึ่งทางกัมพูชาอ้างว่าถูกไทยโจมตีและยึดครองอย่างผิดกฎหมาย

กระทรวงกลาโหมกัมพูชา อ้างอีกว่า การลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนในพื้นที่ที่กัมพูชาระบุว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของกัมพูชา และถูกกองทัพไทยยึดครองโดยมิชอบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเริ่มดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนโดย คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมทางบกกัมพูชา–ไทย (JBC) โดยเร็วที่สุด ตามข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งระบุไว้ในข้อ 3 ของแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของ คณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เพื่อเปิดทางให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของกัมพูชาสามารถเดินทางกลับสู่ที่อยู่อาศัยได้โดยปราศจากอุปสรรค รวมทั้งมีความปลอดภัยและศักดิ์ศรี


"กัมพูชายืนยันอีกครั้งว่า กัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนผ่านการใช้กำลัง หรือการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนฝ่ายเดียวโดยประเทศไทย ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต และการกระทำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายหรือจุดยืนของราชอาณาจักรกัมพูชาเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างประเทศของตนแต่อย่างใด

"รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังคงยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ จริงใจ และสุจริต ในการเคารพและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและเคร่งครัดต่อแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา–ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2568 รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตลอดจนสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว" พล.ท.มาลี กล่าว































ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย
ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย
ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย
ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย
ขยันมาก กัมพูชาพาคณะ AOT ลงพื้นที่ทมอดาอีกรอบ พร้อมพาดูสะพานจัยจุมเนียะ กล่าวหาไทยยึดดินแดนโดยผิดกฎหมาย
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