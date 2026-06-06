นวัตกรรมเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว “Hydaily – Thai Coco” กระแสแรงในงาน THAIFEX 2026 ผู้ซื้อต่างชาติตอบรับคึกคัก ดันแบรนด์ปักธงในตลาดโลก

ไทย โคโคนัท ปลื้มกระแสตอบรับเครื่องดื่มนวัตกรรมใหม่อย่าง Hydaily และ Thai Coco ดีเกินคาด หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 โดยได้รับความสนใจจากผู้ซื้อต่างชาติทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงเอเชีย อาทิ อินเดีย ฟิลิปปินส์ มัลดีฟส์ และกวม สะท้อนศักยภาพของเครื่องดื่มจากมะพร้าวไทยในการก้าวสู่ตลาด Functional Hydration Drink และNatural Hydration Drink ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โคโคนัทจำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้คุณภาพระดับสากล กล่าวว่า การนำเครื่องดื่ม Hydaily และ Thai Coco เข้าร่วมเปิดตัวในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากงานนี้เป็นมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเป็นจุดนัดพบสำคัญของผู้ซื้อ (Buyer) จากทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรายสำคัญในหลายประเทศ แต่งานนี้ยังเป็นการวางตำแหน่ง (Positioning) ให้ Hydaily และ Thai Cocoเป็นแบรนด์เครื่องดื่มไทยในระดับสากลตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัว
สำหรับการเปิดตัวในวันเจรจาธุรกิจ เครื่องดื่มทั้ง2 แบรนด์ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อต่างชาติอย่างคึกคัก โดยต่างชื่นชอบความเป็นเครื่องดื่มนวัตกรรมที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไปในตลาด มีรสชาติดี ดื่มง่าย ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอย่างมะพร้าวไทยยังมีศักยภาพในการขยายตลาดได้อีกมาก หากนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดเชิงฟังก์ชัน (Functional) ที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
ขณะเดียวกัน ในวันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีไม่แพ้กัน โดยเฉพาะแบรนด์ Thai Coco ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยด้วยรสชาติที่สดใหม่ อร่อยเป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วยจุดขายด้านความเป็นออร์แกนิก และใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง สอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพและ Clean Lifestyle ที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่
“สิ่งที่เราเห็นจากงานนี้คือผู้บริโภคไม่ได้มองหาเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายเพียงอย่างเดียว แต่มองหาคุณค่าที่มากกว่านั้น ทั้งในแง่ความเป็นธรรมชาติ ความสะอาด และฟังก์ชันที่เข้ากับวิถีชีวิต ซึ่ง Hydailyและ Thai Coco สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างชัดเจน โดย Hydaily เป็น Functional Hydration Drink ที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว โกจิเบอร์รี่ และแอล-ธีอะนีนช่วยเติมความสดชื่น ผ่อนคลาย และปรับสมดุลอารมณ์ ในขณะที่ Thai Coco เป็น Natural Hydration Drink ที่ผลิตจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมออร์แกนิก 100% ที่ดีต่อสุขภาพ” ดร.วรวัฒน์ กล่าว
ดร.วรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การที่ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ เทรนด์เครื่องดื่มโลกในด้าน Natural Hydration, Functional Hydration และ Wellness ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการออกแบบบูธและกิจกรรมภายในงานที่สามารถดึงดูดผู้ชมงานและสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทีมงานที่สามารถสื่อสารจุดเด่นของสินค้าและสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าได้อย่างมืออาชีพ
“งานนี้ยังทำให้เราเห็นโอกาสในการต่อยอดน้ำมะพร้าวไทยไปสู่เครื่องดื่มกลุ่มใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันในกลุ่ม Energy, Hydration, Beauty เครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกาย (Sports & Active Lifestyle) รวมไปถึงเครื่องดื่มในกลุ่ม Premium Wellness ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าและศักยภาพสูง นอกจากนี้ เรายังเห็นกระแสความต้องการสินค้ากลุ่ม Plant-Based และ Clean Label ที่เน้นความโปร่งใส ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นโจทย์สำคัญให้เรานำไปวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป” ดร.วรวัฒน์ กล่าว
ปัจจุบัน Hydaily และ Thai Coco พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นสุขภาพดีให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยแล้ว โดยมี 7-Eleven เป็นช่องทางจำหน่ายหลัก รวมไปถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ อาทิ Shopee, Lazada และ TikTok โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าใช้ความแข็งแกร่งด้านซัพพลายเชนวัตถุดิบ มาตรฐานการผลิตระดับสากล และความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคสายสุขภาพ ในการขับเคลื่อนแบรนด์ให้เติบโตทั้งในประเทศและเวทีโลก