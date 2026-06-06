ทภ.2 ปลื้มกระแสเที่ยว “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” แรงเกินคาด ยอดลงทะเบียนวันแรกเกินโควตา 1,000 ราย

นักท่องเที่ยวทั่วประเทศแห่จองสิทธิ์เข้าชม “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” หลังเปิดลงทะเบียนวันแรก ยอดทะลุ 1,200 ราย เกินโควตา 1,000 สิทธิ์ ขณะที่รอบวันที่ 7 มิถุนายน มียอดจองแล้วกว่าพันราย คาดเต็มจำนวนเร็ว ๆ นี้
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยถึงกระแสความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และยุทธภูมิ “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ หลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจอย่างเป็นทางการ โดยมียอดจองสิทธิ์เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
สำหรับการเปิดลงทะเบียนรอบแรกในวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งกำหนดรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1,000 สิทธิ์ ปรากฏว่ามีผู้สนใจลงทะเบียนมากกว่า 1,200 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนที่อยากเดินทางไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
ขณะที่การเปิดลงทะเบียนสำหรับวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งกำหนดรับนักท่องเที่ยวจำนวน 1,500 สิทธิ์ ล่าสุดมียอดจองแล้วกว่าพันราย และยังคงมีผู้สนใจทยอยลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเต็มจำนวนภายในระยะเวลาอันใกล้
ทั้งนี้ “ปราสาทตาควาย-เนิน 350” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริง พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและทัศนียภาพอันโดดเด่นของพื้นที่ชายแดน
นอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้ว การเปิดพื้นที่ดังกล่าวยังมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีการนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน พืชผัก รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาวางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ชายแดนกลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้น
Cr.บุรีรัมย์ ทันข่าว
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลบักได เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “ปราสาทตาควาย และเนิน 350” ในพื้นที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในวันเสาร์–อาทิตย์ที่ 6-7 และ 13-14 มิถุนายน 2569
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ และรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม 7 จุด ประกอบด้วย อนุสาวรีย์พิทักษ์ไทย องค์พระพุทธเมตตา ปราสาทตาควาย เนิน 350 รูปปั้นจ่าเริง น้องวุ้น และจ่าอนโนทัย ซึ่งล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทย
เส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่า