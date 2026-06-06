หมอไทยทำได้! รพ.ชลบุรี ผ่าตัดสมองคนไข้ขณะยังรู้สึกตัว ควักเนื้องอกสำเร็จ-ไร้ผลข้างเคียง

โรงพยาบาลชลบุรี ยกระดับการแพทย์ไทยขั้นสูง ประสบความสำเร็จครั้งแรกในการผ่าตัดเนื้องอกสมองแบบผู้ป่วยรู้สึกตัว (Awake Craniotomy) ในผู้ป่วยชายอายุ 19 ปี ที่มีอาการชักเกร็งมานาน 6 ปี ซึ่งเนื้องอกอยู่ติดกับเส้นประสาทสั่งการที่เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต โดยคนไข้ฟื้นตัวดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ “โรงพยาบาลชลบุรี” เปิดเผยว่าได้ทำการผ่าตัดสมองผู้ป่วยด้วยวิธีการที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถพูดคุยได้ระหว่างผ่าตัดสมองเพื่อทดสอบการทำงานของสมองอย่างเรียลไทม์
เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 19 ปี มีอาการชักเกร็งมา 6 ปี ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI) พบมีก้อนเนื้องอกในสมอง เนื่องจากเนื้องอกอยู่บริเวณ insular lobe ติดกับ internal capsule (motor tract) และไม่สามารถแยกขอบเขตระหว่างเนื้องอกและเนื้อสมองปกติได้ ถ้าการผ่าตัดลุกล้ำเข้าไปในสมองส่วน internal capsule ผู้ป่วยมีโอกาสอ่อนแรงและพิการได้
การผ่าตัด Awake craniotomy คือ การผ่าตัดสมองขณะผู้ป่วยยังรู้สึกตัว เพื่อให้ศัลยแพทย์ทำการทดสอบหน้าที่ของสมองไปพร้อมกับการเอาเนื้องอกออกแบบเรียลไทม์ เป็นวิธีที่จะช่วยผ่าตัดเอาเนื้องอกออกได้มากที่สุด โดยไม่กระทบสมองส่วนสำคัญ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์การผ่าตัดและคุณภาพชีวิตที่ดี
ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการผ่าตัดสมองแบบคนไข้รู้สึกตัว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 การผ่าตัดประสบความสำเร็จ สามารถเอาเนื้องอกสมองออกได้ตามเป้าหมาย ไม่พบภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ โดยมีประสาทศัลยแพทย์ นพ.อิสระ เบญจมินทร์ และ วิสัญญีแพทย์ พญ. สิรินภา บัวชุม ทีมโรงพยาบาลชลบุรี และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สถาบันประสาทมาช่วยดำเนินการผ่าตัดร่วมคือ นพ.ภวิชญ์ จิรวิศัลย์ ศัลยแพทย์ พญ.พิมพ์วรรณ สุขปลั่ง วิสัญญีแพทย์ นางสาวรุ่งนภา แพร่น่าน วิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลชลบุรีเพิ่งทำการผ่าตัดแบบนี้เป็นครั้งแรก และเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที 6 ครับ
“เราจะพัฒนาโรงพยาบาลชลบุรีให้มีความก้าวหน้าทั้งทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ
นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี”