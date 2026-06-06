“อกไก่ปั่น Dees“ แจงปมฉลากโปรตีนไม่ตรงปก ยันระงับผลิตชั่วคราว-พร้อมรับผิดชอบหากพบข้อผิดพลาด

แบรนด์อกไก่ปั่นชื่อดัง “Dees Smoothie” ร่อนเอกสารแถลงด่วน สั่งระงับการผลิตชั่วคราวทันที หลังโซเชียลตั้งข้อสงสัย ผลตรวจปริมาณโปรตีนอาจไม่ตรงตามฉลาก พร้อมส่งแล็บที่ได้มาตรฐานตรวจซ้ำเพื่อความโปร่งใส ลั่นหากพบข้อบกพร่องพร้อมรับผิดชอบทันที
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ “อกไก่ปั่น Dees Smoothie“ ออกเอกสารชี้แจงกรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Dees Smoothic Chicken Breast Yogurt Drink
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Dees Smoothie Chicken Breast Yogurt Drink Avocado และ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์
ทางแบรนด์ Dees ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความสนใจ และ สะท้อนข้อคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลบนฉลากเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้ความสำคัญสูงสุดเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
1. ระงับการผลิตสินค้าล็อตที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
2. เก็บตัวอย่างสินค้าจากหลายล็อตการผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดสอบ
3. ตรวจสอบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และข้อมูลที่ใช้ในการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากอย่างละเอียด
ปัจจุบันการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยบริษัทจะเปิดเผยผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุดหากผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในส่วนใด บริษัทพร้อมดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และรับผิดชอบตามความเหมาะสมโดยทันที
บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ความห่วงใย และ ความไว้วางใจที่มีต่อแบรนด์เสมอมา