xs
xsm
sm
md
lg

“อกไก่ปั่น Dees“ แจงปมฉลากโปรตีนไม่ตรงปก ยันระงับผลิตชั่วคราว-พร้อมรับผิดชอบหากพบข้อผิดพลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์อกไก่ปั่นชื่อดัง “Dees Smoothie” ร่อนเอกสารแถลงด่วน สั่งระงับการผลิตชั่วคราวทันที หลังโซเชียลตั้งข้อสงสัย ผลตรวจปริมาณโปรตีนอาจไม่ตรงตามฉลาก พร้อมส่งแล็บที่ได้มาตรฐานตรวจซ้ำเพื่อความโปร่งใส ลั่นหากพบข้อบกพร่องพร้อมรับผิดชอบทันที

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ “อกไก่ปั่น Dees Smoothie“ ออกเอกสารชี้แจงกรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Dees Smoothic Chicken Breast Yogurt Drink

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Dees Smoothie Chicken Breast Yogurt Drink Avocado และ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนที่แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์

ทางแบรนด์ Dees ขอขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความสนใจ และ สะท้อนข้อคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากคุณภาพ ความปลอดภัย และความถูกต้องของข้อมูลบนฉลากเป็นสิ่งที่แบรนด์ให้ความสำคัญสูงสุดเมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที

1. ﻿ระงับการผลิตสินค้าล็อตที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวเพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
2. ﻿﻿﻿เก็บตัวอย่างสินค้าจากหลายล็อตการผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อยืนยันความถูกต้องของผลการทดสอบ
3. ﻿﻿﻿ตรวจสอบกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และข้อมูลที่ใช้ในการแสดงคุณค่าทางโภชนาการบนฉลากอย่างละเอียด

ปัจจุบันการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยบริษัทจะเปิดเผยผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุดหากผลการตรวจสอบพบข้อบกพร่องในส่วนใด บริษัทพร้อมดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และรับผิดชอบตามความเหมาะสมโดยทันที

บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ความห่วงใย และ ความไว้วางใจที่มีต่อแบรนด์เสมอมา



“อกไก่ปั่น Dees“ แจงปมฉลากโปรตีนไม่ตรงปก ยันระงับผลิตชั่วคราว-พร้อมรับผิดชอบหากพบข้อผิดพลาด
“อกไก่ปั่น Dees“ แจงปมฉลากโปรตีนไม่ตรงปก ยันระงับผลิตชั่วคราว-พร้อมรับผิดชอบหากพบข้อผิดพลาด