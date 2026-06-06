อึ้งทั้งห้องผ่าตัด! หมอเปิดเคสคนไข้ “ส้มตำ” อุดตันเต็มท้อง ผ่าตัดเจอ มะละกอดิบ-พริกเป็นเม็ด

หมอโจอี้ ศัลยแพทย์เฉพาะทาง เผยเคสคนไข้ “ส้มตำอุดตันลำไส้เล็ก” เกือบไม่รอด ชี้สาเหตุคาดไม่ถึงเพราะคนไข้เคย ผ่าตัดบายพาสกระเพาะลดความอ้วน ทำให้ระบบบดเคี้ยวอาหารหายไป ชี้ อาหารเส้นใยเหนียวถ้าเคี้ยวไม่ละเอียด เสี่ยงจับก้อนอุดตัน
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ “หมอโจอี้ นพ. ศิรสิทธิ์ เลาหทัย ศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดส่องกล้อง“ ได้ออกเผยเคสผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้ “ส้มตำอุดตันลำไส้” โดยระบุว่า “หมอไม่เคยคิดเลยครับว่า ในชีวิตนี้จะต้องเจอเคสผ่าตัดเอามะละกอออกจากลำไส้
หลายปีที่ผ่านมา หมอเจอคนไข้ “ลำไส้อุดตัน” มาค่อนข้างเยอะครับ ทั้งจากมะเร็ง จากพังผืด จากไส้เลื่อน จากอุจจาระ เคสแปลกๆหน่อยก็เคยเจอจากเส้นผม หรือแม้กระทั่งพยาธิ
แต่เคสนี้…ทำหมออึ้งไปพักใหญ่เลยครับเพราะสิ่งที่อุดตันอยู่ในลำไส้เล็กของคนไข้ คือ “ส้มตำ” ครับ…อ่านไม่ผิดครับ ส้มตำจริงๆ
คนไข้เป็นผู้หญิงวัยกลางคนมีอาการอืดแน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ทานอะไรไม่ได้เลย พอมาถึงโรงพยาบาล X-ray เห็นชัดเลยครับว่าลำไส้เล็กโป่งพองมาก เหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าจนตึง
สำหรับหมอศัลย์
ภาพแบบนี้แทบจะบอกได้ทันทีว่า “ลำไส้เล็กอุดตัน”
ปกติแล้ว ถ้าคนไข้เคยผ่าตัดช่องท้องมาก่อน สาเหตุอันดับต้นๆที่เราคิดถึง คือ “พังผืด” เพราะหลังผ่าตัด ร่างกายจะสร้างพังผืดขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเองตามปกติ
บางครั้งมันไปรัดลำไส้จนตีบตันได้
แต่เคสนี้ไม่ธรรมดาครับ คนไข้เคยผ่าตัดบายพาสกระเพาะและลำไส้มาเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน
ในคนไข้ที่เคยผ่าตัดแบบนี้ เวลามีลำไส้อุดตัน สิ่งที่หมอกลัวมากกว่า “พังผืด” คือ “ไส้เลื่อนภายใน”
ภาวะนี้อันตรายครับ เพราะลำไส้อาจมุดเข้าไปติดอยู่ในช่องว่างภายในช่องท้องและถ้ารัดแน่นมากพอ
เลือดจะไปเลี้ยงลำไส้ไม่ได้ สุดท้ายลำไส้อาจเน่าตามมา
หมอจึงรีบส่ง CT scan ภาพที่เห็นคือมีรอยคอดของลำไส้ชัดเจนบริเวณลำไส้เล็กส่วนกลาง ตำแหน่งใกล้เคียงกับที่มักเกิดไส้เลื่อนภายใน
สรุปง่ายๆคือ… ยังไงก็ต้องผ่าตัดครับ
เวลาผ่าตัดลำไส้อุดตัน สิ่งที่หมอต้องทำคือ ค่อยๆ “สาวลำไส้” ไล่ดูลำไส้ทีละช่วง เพื่อหาว่าตรงไหนที่โป่งตรงไหนที่แฟบและหาจุดที่เป็นต้นเหตุของการอุดตันถ้าเกิดจากพังผืดเราจะเห็นลำไส้ถูกดึงรั้งจากภายนอกถ้าเกิดจากไส้เลื่อนจะเห็นลำไส้มุดเข้าไปติดในช่องผิดปกติ
แต่คนไข้คนนี้…ไม่ใช่ทั้งคู่ครับ ลำไส้ด้านนอกดูปกติ
ไม่มีพังผืดรัดชัดเจนไม่มีไส้เลื่อนภายใน แต่พอคลำลำไส้ กลับรู้สึกว่ามีก้อนอะไรบางอย่าง “อยู่ข้างใน”
ตอนนั้นหมอเริ่มแปลกใจ
สุดท้ายจึงต้องตัดสินใจเปิดลำไส้ออกดูและวินาทีนั้นเองสิ่งที่โผล่ออกมาทำเอาตะลึงไปทั้งห้องผ่าตัด!!
มะละกอดิบเป็นเส้นๆ ม้วนกันเป็นก้อน พริกเป็นเม็ดๆ พร้อมถั่วฝักยาว ใช่ครับ… “ส้มตำ”
อุดตันอยู่เต็มลำไส้เล็กไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับหลายคนอาจสงสัยว่าแค่ส้มตำ…ทำไมถึงอุดตันได้?
ต้องอธิบายแบบนี้ครับปกติ เวลาคนเราทานอาหาร
อาหารจะลงไปที่กระเพาะก่อน กระเพาะมีหน้าที่เหมือนเครื่องบดค่อยๆคลุก ค่อยๆย่อย ก่อนส่งอาหารลงลำไส้ทีละน้อย
แต่ในคนที่เคยผ่าตัดบายพาสกระเพาะ ระบบมันไม่เหมือนเดิม อาหารจะผ่านลงไปลำไส้เล็กได้เร็วมาก
แทบไม่มีช่วงเวลาถูกบดละเอียดเหมือนปกติ
พอทานอาหารคำใหญ่หรือเคี้ยวไม่ละเอียดพอ
อาหารบางชนิด โดยเฉพาะพวกเส้นใยเหนียวๆ
อาจจับตัวกันเป็นก้อนและสุดท้าย…ไปติดอยู่ในลำไส้เล็กจนเกิดภาวะลำไส้อุดตันตามมา
การรักษาจึงต้องผ่าตัดเปิดลำไส้เอาสิ่งที่อุดตันออก
แล้วเย็บปิดลำไส้กลับเข้าไปโชคดีครับ
ลำไส้ยังไม่เน่าและหลังผ่าตัด คนไข้สามารถกลับมาทานอาหารได้ตามปกติและกลับบ้านได้ใน 3 วัน
ใครจะไปคิดว่า “ส้มตำจานเดียว” ทำเอาเสียวไปทั้งไส้“