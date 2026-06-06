เตือนภัยผู้ปกครอง! มิจฉาชีพแฝงตัวในเกมดัง สวมรอยเป็นแอดมินลวงเด็ก แฮ็กข้อมูลรูดบัตรเครดิตสูญเงินหลักหมื่น

อุทาหรณ์เตือนภัยครอบครัวยุคดิจิทัล คุณแม่โพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์ตรง หลังลูกชายตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบแอดมินเกมดัง "Roblox" ลวงให้ตายใจก่อนแฮ็กบัญชีล็อกอินซ้อน รูดบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับไอแพดสูญเงินไปกว่า 15,000 บาท โชคดีธนาคารสังเกตเห็นความผิดปกติและบล็อกบัตรได้ทันควัน พร้อมงัดมาตรการเด็ดขาดสั่งแบนการเล่นเกมถาวร วอนผู้ปกครองตั้งค่า Parental Control และห้ามผูกบัตรเครดิตทิ้งไว้เด็ดขาด
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Purploy” หรือ "คุณแม่พลอย" และลูกชาย "น้องพูม่า" ที่ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครองหลายครอบครัวที่บุตรหลานมักใช้เวลาว่างกับการเล่นเกมออนไลน์ โดยเฉพาะเกมยอดฮิตอย่าง Roblox
จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคุณแม่พลอยกำลังจะนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า แต่กลับพบว่า "บัตรถูกบล็อก" เมื่อติดต่อไปยังธนาคารต้นสังกัด จึงได้รับแจ้งว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติจากระบบ Apple Bill ติดต่อกันหลายครั้ง ซึ่งตรงกับการสั่งซื้อไอเทมในเกม Roblox ทำให้ธนาคารตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ (Scammer) หรือแฮกเกอร์ จึงได้ทำการอายัดบัตรไว้ล่วงหน้า
จากการสอบถาม "น้องพูม่า" เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ตนกำลังเล่นเกมย่อยที่ชื่อว่า Blox Fruits (ในระบบ Roblox) และได้พบกับผู้เล่นที่ตั้งชื่อบัญชีว่า "zioles" ซึ่งมีพฤติกรรมสวมรอยทำตัวเป็นแอดมิน (Admin) ของเกม โดยมิจฉาชีพรายนี้ได้เดินเข้ามาตีสนิทและทำทีว่าจะมอบของขวัญ (Gift) ให้ตามที่พูม่าพูดขอไว้ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมองว่าการได้เป็นเพื่อนกับแอดมินในเกมเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ จึงทำให้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อในที่สุด
คุณแม่พลอยอธิบายเพิ่มเติมถึงพฤติการณ์ของมิจฉาชีพว่า นอกจากการหลอกลวงภายในเกมแล้ว ผู้ก่อเหตุยังได้ทำการ "แฮ็กบัญชี" ของน้องพูม่า โดยพบประวัติการล็อกอินซ้อนเข้ามาผ่านอุปกรณ์อื่น เช่น Chrome และ Safari ถึง 3 เครื่อง เมื่อเข้าถึงบัญชีได้สำเร็จ มิจฉาชีพได้กดสั่งซื้อของขวัญในเกมแล้วส่งเข้าบัญชีของตนเองรัวๆ
เนื่องจากบัญชี Apple ID ในไอแพดที่น้องพูม่าใช้เล่นเกมนั้น มีการผูกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณแม่ทิ้งไว้ ทำให้มิจฉาชีพสามารถตัดเงินหลักพัน (ยอดละ 1,689 บาท) ซ้ำๆ จนสร้างความเสียหายรวมสูงถึง 15,000 บาท ซึ่งถือว่ายังโชคดีที่ระบบความปลอดภัยของธนาคารทำการบล็อกบัตรไว้ได้ทัน ไม่เช่นนั้นความเสียหายอาจบานปลายไปถึงหลักแสนบาท
เบื้องต้น คุณแม่พลอยได้ดำเนินการอายัดบัตรเครดิตทันที พร้อมแจ้งเรื่องไปยัง Apple และ Roblox ตลอดจนทำการเปลี่ยน Apple ID ใหม่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย พร้อมกันนี้ยังได้ลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการ "สั่งแบนถาวร" ห้ามลูกๆ เล่นเกม Roblox อีกต่อไป โดยให้เหตุผลว่านอกจากจะเสียเวลาแล้ว ยังส่งผลเสียต่ออารมณ์ของเด็ก และเป็นช่องโหว่ให้เกิดอันตรายจากคนแปลกหน้า
ทางด้านน้องพูม่า ได้ยอมรับผิดและรู้สึกเสียใจอย่างมากที่ทำให้คุณแม่ต้องสูญเสียเงินที่หามาด้วยความยากลำบากไปฟรีๆ พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะ "ไม่คุยกับคนแปลกหน้าในเกม" อีกอย่างเด็ดขาด
ในช่วงท้าย คุณแม่พลอยได้ฝากข้อคิดและแนวทางป้องกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองทุกท่าน
ห้ามบุตรหลานพูดคุยหรือแชทกับคนแปลกหน้าในเกมโดยเด็ดขาด
ผู้ปกครองควรตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงในอุปกรณ์ของบุตรหลาน เพื่อจำกัดเนื้อหาและบล็อกการสื่อสารกับคนแปลกหน้า
ไม่ควรผูกบัตรเครดิตหรือข้อมูลทางการเงินทิ้งไว้ในอุปกรณ์ที่เด็กใช้งาน หากจำเป็นควรแยกเครื่องที่ใช้เล่นเกมออกจากเครื่องที่ทำธุรกรรม
หากเป็นไปได้ ควรส่งเสริมให้เด็กเล่นเกมในระบบออฟไลน์ หรือเกมคอนโซลที่เล่นร่วมกันได้ในครอบครัว (เช่น Nintendo Switch แบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) เพื่อตัดความเสี่ยงจากโลกออนไลน์อย่างสิ้นเชิง