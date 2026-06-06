"โฆษกรัฐบาล" ยืนยัน "ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง" ลูกใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษี

"รัชดา ธนาดิเรก" โฆษกรัฐบาล ยืนยัน "ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลัง" กรณีลูกยื่นขอลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จากกรณี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การที่บุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริง บุพการีสามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ หากผลการอุทธรณ์เป็นไปตามข้อเท็จจริง ก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืน แต่บุตรจะสูญเสียสิทธิ์การหักลดหย่อนภาษีดังกล่าว และอาจถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ล่าสุดช่วงค่ำวานนี้ (5 มิ.ย. 2569) รัชดา ธนาดิเรก โฆษกรัฐบาล โพสต์ผ่านโซเชียลฯ ว่า ... "ไม่มีการเก็บภาษีย้อนหลังกรณียื่นขอลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"