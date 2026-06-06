พลิกคดีไหม! วัยรุ่นรุมทำร้าย ผจก.ประกันฯ สาหัสเข้า ICU คู่กรณีงัดคลิปหน้ารถโต้ ถูกคุกคามบุกล้วงคอเสื้อถึงในรถ

หนังคนละม้วน! คลิปแฉ ผจก.ประกันภัย บุกกระชากคอเสื้อคู่กรณี ตะคอกลั่น "มึงอย่าห้าวนะ" ก่อนบานปลายกลายเป็นศึกตะลุมบอน เจ็บสาหัสผ่าตัดสมองนอน ICU
จากกรณีโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ภาพคลิปวิดีโอบริเวณหน้าร้านอาหารภายในคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งใกล้แยกสนามบิน ในตัวเมืองเชียงใหม่ บันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อเวลาประมาณ 00.50 น.วันที่ 3 มิ.ย.69 ที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง2กลุ่มจนเกิดการตะลุมบอนก่อนที่จะมีการแยกย้าย อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ 50 ปี ที่สวมเสื้อสีแดงถูกรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีการแชร์ออกไปจำนวนมากพร้อมกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ พร้อมเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้บาดเจ็บ ที่ต่อมาทราบว่าชื่อนายธนกฤต วิเชียรสมุทร ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการระดับภาคของบริษัทประกันภัยชื่อดัง โดยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านายธนฤกต เป็นคนใจดีและใจเย็น จึงไม่น่าเชื่อว่าจะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท ส่วนอาการบาดเจ็บนั้นได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักที่สมองจนต้องเข้าICUและผ่าตัด ทั้งนี้ ทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว พร้อมคลิปหลักฐานเพิ่มเติม ย้ำชัดไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นหาเรื่อง ต้นตอจากโดนตื้อให้ซื้อประกัน จนจะกลับแล้วยังตามถึงขั้นบุกเข้าไปในรถยนต์ส่วนตัว ด้านฝ่ายตัวแทนประกันยืนยันคนเจ็บเป็นคนใจดีและใจเย็นมาก ไม่เชื่อคนเจ็บเป็นคนเริ่มหาเรื่อง อย่างไรก็ตามล่าสุดพบคลิปเพิ่มเติมช่วงก่อนเกิดเหตุเห็นคนเจ็บมุดเข้าไปในรถยนต์ฝ่ายคู่กรณี แถมมีภาพยื่นมือกำคอเสื้ออีกฝ่ายพร้อมตะคอกดังลั่น "มึงอย่าห้าวนะ"
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. เพจ “วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่” ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 2 นาที พร้อมระบุข้อความว่า
“รวมคลิปทั้งสองฝ่าย! คดีรุมทำร้ายผู้จัดการประกันชีวิต อาการสาหัส ผ่าตัดสมองนอน ICU
ความคืบหน้าคดีทำร้ายร่างกาย นายธนกฤต ผู้จัดการระดับภาคของบริษัทประกันชีวิตชื่อดัง จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองและรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ล่าสุด วันนี้ (5 มิ.ย. 69) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้นัดหมายกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม ฝั่งกลุ่มวัยรุ่นยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และได้นำคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์ส่งมอบเป็นหลักฐาน โดยอ้างว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกิดเหตุ ซึ่งปรากฏภาพผู้บาดเจ็บเดินเข้ามาพูดคุยและมีปากเสียงกัน ก่อนสถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุชุลมุนตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ก่อนหน้านี้ ขณะที่ตำรวจยืนยันว่าจะตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้าน ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด คลิปจากกล้องหน้ารถ และพยานบุคคล เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ทั้งนี้ คลิปที่เผยแพร่ออกมาในขณะนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์จากมุมมองของแต่ละฝ่ายเท่านั้น ส่วนใครผิด ใครถูก และจะเข้าข่ายความผิดใดบ้าง คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาตามกฎหมาย
‘วิทยุจราจร’ อยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งจากเรื่องใดก็ตาม การใช้อารมณ์และความรุนแรงไม่เคยเป็นทางออกที่ดีที่สุด หลายครั้งเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากการโต้เถียงเพียงไม่กี่นาที อาจจบลงด้วยความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด พูดคุยกันได้ ใช้เหตุผลกันได้ เพราะเมื่อกำลังถูกใช้ ไม่ว่าฝ่ายไหน สุดท้ายก็มีแต่คนเจ็บ และอาจต้องแลกด้วยอนาคตของหลายชีวิต“
โดยเหตุการณ์ ภายในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท โดยภาพถูกตัดสลับมาจาก 3 มุมมองที่แตกต่างกัน เริ่มแรกมีกลุ่มผู้ชายมีเรื่องกันบริเวณข้างรถยนต์ ชายเสื้อแดงมีอารมณ์โมโหจัด พร้อมตะโกนข่มขู่ว่า "มึงอย่าห้าวนะ" โดยมีเพื่อนๆ พยายามดึงตัวและห้ามปรามไว้ หลังจากนั้นภาพตัดไปเป็นเหตุการณ์ชายเสื้อแดงพยายามจะพุ่งเข้าไปในรถยนต์ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวก็ขับหนีออกไป
ต่อมาภพตัดมาที่กล้องวงจรปิดภายในอาคารแห่งหนึ่ง กลุ่มผู้ชายเกิดการโต้เถียงกันจนบานเป็นการชกต่อยและตะลุมบอนกันอย่างชุลมุน ในจังหวะที่กำลังชกต่อยกัน มีผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายจนล้มกระแทกพื้นอย่างแรงและ "สลบนิ่งไปเลย" เมื่อเหตุการณ์สงบลง กลุ่มคนที่ลงมือทำร้ายได้พากันเดินหนีไป ทิ้งให้ผู้บาดเจ็บนอนนิ่งอยู่บนพื้นโดยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ
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