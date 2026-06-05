มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง จัดงาน “Skin Cancer Awareness Month 2026” จุดพลังความร่วมมือสร้างการตระหนักรู้โรคมะเร็งผิวหนัง ภายใต้แนวคิด “Move to Protect” พร้อมส่งต่อกำลังใจและองค์ความรู้สู่สังคมไทย

กรุงเทพฯ - ท่ามกลางไลฟ์สไตล์ของผู้คนเมืองที่ต้องเผชิญทั้งแสงแดด มลภาวะ และความเครียดในชีวิตประจำวัน “สุขภาพผิว” กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้าม โดยเฉพาะ “โรคมะเร็งผิวหนัง” ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง องค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งโดยผู้ป่วยมะเร็งและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมกับ UICC (Union for International Cancer Control) และ La Roche-Posay จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ “Skin Cancer Awareness Month 2026” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “Move to Protect” เพื่อชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพผิว พร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนัง การสังเกตสัญญาณเตือน และการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกต้อง
คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง และอดีตผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 ได้ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและมุมมองในฐานะผู้ที่เคยต่อสู้กับโรคร้ายด้วยตัวเอง จนวันนี้กลายมาเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า “การเป็นผู้ป่วยมะเร็ง ทำให้เข้าใจว่ากำลังใจและความรู้ที่ถูกต้องสำคัญมากแค่ไหน หลายคนอาจไม่รู้ว่ามะเร็งผิวหนังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน และบางครั้งสัญญาณเตือนก็เป็นเพียงความผิดปกติเล็กๆ บนผิวหนังเท่านั้น จึงอยากให้งานนี้เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้คนรู้จักสังเกตตัวเอง กล้าเข้ารับการตรวจ และรู้ว่าพวกคุณไม่ได้ต้องต่อสู้อยู่เพียงลำพัง โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังได้ที่ FB: Thai Cancer Society”
ไฮไลต์สำคัญคือเวทีเสวนา “Glow & Know: Skin Health Talk” โดย รศ.พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร หัวหน้าหน่วยผิวหนัง (สาขาตจวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมะเร็งผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสรังสี UV เป็นเวลานาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยไม่ป้องกันผิว รวมถึงการสังเกตความผิดปกติของผิว เช่น ไฝที่มีสีหรือรูปร่างเปลี่ยนไป ตุ่มนูน หรือก้อนนูนที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ “เมลาโนมา” หนึ่งในชนิดของมะเร็งผิวหนัง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีช่วง “More Than Skin Deep: Real Stories of Strength” เปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้มีประสบการณ์ตรง ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริง และการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิต สะท้อนให้เห็นว่า “การตรวจพบเร็ว” ไม่เพียงเพิ่มโอกาสในการรักษา แต่ยังช่วยรักษาคุณภาพชีวิตและกำลังใจของผู้ป่วยได้อย่างมาก
สำหรับ La Roche-Posay ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ ยังร่วมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการดูแลผิวสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านกิจกรรม “Healing Power of Touch” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาผลข้างเคียงทางผิวหนังจากการรักษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทุกมิติ
อีกหนึ่งช่วงพิเศษและอบอุ่น “Healing Moments” จากนักแสดงหนุ่ม คุณลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น ที่มาร่วมส่งต่อกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมกิจกรรมการกุศลประมูลภาพถ่ายเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว โดยรายได้จากกิจกรรมทั้งหมดภายในงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อไป
โครงการ “Skin Cancer Awareness Month 2026” ภายใต้แนวคิด “Move to Protect” มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผิวหนัง การป้องกันความเสี่ยงจากโรคมะเร็งผิวหนัง และการเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะ
“การตรวจพบเร็ว สามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้”
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เกี่ยวกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง
มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งเป็นนิติบุคคลและองค์กรสาธารณประโยชน์ จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นที่รวมของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่มาร่วมกันทำงานสาธารณประโยชน์ภายใต้แนวคิด “เพื่อนช่วยเพื่อน” ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด 17 โรค โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประสานความช่วยเหลือกันและกัน ตั้งแต่การคัดกรอง การรักษา การดูแลคุณภาพชีวิต รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง
ติดตามกิจกรรม เข้าร่วมกลุ่มผู้ป่วยและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเครือข่ายมะเร็ง
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